Мыши бегут как от огня: это пахучее средство спасет ваш дом от упрямых захватчиков

Posted 7 февраля, 08:33
Published 7 февраля, 08:33
Modified 7 февраля, 08:36
Updated 7 февраля, 08:36
Мыши — маленькие, но упрямые соседи, имеющие уникальное обоняние. Несмотря на миниатюрные размеры, грызуны смертельно опасны.
Городские строения заселяют серые и черные крысы и домовые мыши, в сельской местности к ним могут присоединяться несколько видов полевок. Все эти виды грызунов участвуют в передаче таких опасных инфекционных заболеваний, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия, лептоспироз, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, — предупреждают специалисты Роспотребнадзора.
И вот тут свою роль может сыграть мята: интенсивный, свежий запах этого растения буквально отпугивает грызунов. Но как правильно использовать эфирное масло в борьбе с ними?
Что вам потребуется:
Смочите ватные шарики несколькими каплями эфирного масла. Поместите их в местах, где чаще всего замечаете мышей — в углах, за мебелью, возле щелей, в кладовках. Обновляйте шарики каждые 2–3 дня, чтобы запах оставался сильным.
Если хотите усилить эффект, сделайте распылитель, смешав 10 капель масла с чашкой воды. Распылите смесь в тех же проблемных зонах. Каким бы простым ни показался этот метод, результат вас приятно удивит, советует британское издание Express.
Ранее эксперты предложили необычный способ борьбы с мышами — хитрые дачники кормят грызунов «Дошираком».