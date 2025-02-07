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Posted 7 февраля, 08:33

Published 7 февраля, 08:33

Modified 7 февраля, 08:36

Updated 7 февраля, 08:36

Мыши бегут как от огня: это пахучее средство спасет ваш дом от упрямых захватчиков

Мыши бегут как от огня: это пахучее средство спасет ваш дом от упрямых захватчиков

7 февраля 2025, 08:33
Фото: Photo by Yunu Dinata on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Когда дом захватывают мыши, это может стать настоящей головной болью. Грызуны не только неприятны, но и могут повредить имущество или принести заболевания. К счастью, есть простой и экологичный способ избавиться от надоедливых зверьков — мята перечная.

Мыши — маленькие, но упрямые соседи, имеющие уникальное обоняние. Несмотря на миниатюрные размеры, грызуны смертельно опасны.

Городские строения заселяют серые и черные крысы и домовые мыши, в сельской местности к ним могут присоединяться несколько видов полевок. Все эти виды грызунов участвуют в передаче таких опасных инфекционных заболеваний, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия, лептоспироз, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, — предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

И вот тут свою роль может сыграть мята: интенсивный, свежий запах этого растения буквально отпугивает грызунов. Но как правильно использовать эфирное масло в борьбе с ними?

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Что вам потребуется:

  • Эфирное масло мяты (лучше 100%).
  • Хлопковые ватные шарики или маленькие тряпочки.
  • Перчатки для защиты рук.

Смочите ватные шарики несколькими каплями эфирного масла. Поместите их в местах, где чаще всего замечаете мышей — в углах, за мебелью, возле щелей, в кладовках. Обновляйте шарики каждые 2–3 дня, чтобы запах оставался сильным.

Если хотите усилить эффект, сделайте распылитель, смешав 10 капель масла с чашкой воды. Распылите смесь в тех же проблемных зонах. Каким бы простым ни показался этот метод, результат вас приятно удивит, советует британское издание Express.

Ранее эксперты предложили необычный способ борьбы с мышами — хитрые дачники кормят грызунов «Дошираком».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Роспотребнадзор#Мыши#Грызуны#Дом и сад#КЦ#Домашние советы#Мята перечная#Борьба с мышами#Экологичные средства
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