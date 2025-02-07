Мыши бегут как от огня: это пахучее средство спасет ваш дом от упрямых захватчиков

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Когда дом захватывают мыши, это может стать настоящей головной болью. Грызуны не только неприятны, но и могут повредить имущество или принести заболевания. К счастью, есть простой и экологичный способ избавиться от надоедливых зверьков — мята перечная.