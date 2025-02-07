Около 2000 маленьких тагильчан 8 февраля выйдут на «Лыжню России»

Posted 7 февраля, 12:11
Published 7 февраля, 12:11
Modified 7 февраля, 12:13
Updated 7 февраля, 12:13
Порядка 1900 детей дошкольного возраста уже зарегистрировались на детскую гонку 8 февраля на ФОКе «Президентский». Старт в 10 часов утра, открытие соревнований в 12 часов дня.
Десятки мероприятий, посвященных зимним видам спорта, проходят в городе и в селах. 8–9 февраля запланированы свободные лыжные походы на базе «Спартак», а 13 февраля в парке «Народный» состоятся соревнования с участием ветеранов СВО и спортсменов с ОВЗ.
22 февраля в Нижнем Тагиле организуют лыжный поход «Баронская петля», рассказали в мэрии.
Напомним, в Нижнем Тагиле открылись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках.