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Posted 7 февраля, 12:11

Published 7 февраля, 12:11

Modified 7 февраля, 12:13

Updated 7 февраля, 12:13

Около 2000 маленьких тагильчан 8 февраля выйдут на «Лыжню России»

Около 2000 маленьких тагильчан 8 февраля выйдут на «Лыжню России»

7 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.
Нижний Тагил готовится к «Лыжне России».

Порядка 1900 детей дошкольного возраста уже зарегистрировались на детскую гонку 8 февраля на ФОКе «Президентский». Старт в 10 часов утра, открытие соревнований в 12 часов дня.

Десятки мероприятий, посвященных зимним видам спорта, проходят в городе и в селах. 8–9 февраля запланированы свободные лыжные походы на базе «Спартак», а 13 февраля в парке «Народный» состоятся соревнования с участием ветеранов СВО и спортсменов с ОВЗ.

22 февраля в Нижнем Тагиле организуют лыжный поход «Баронская петля», рассказали в мэрии.

Напомним, в Нижнем Тагиле открылись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках.

Тагильчане взяли 3 медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжный спорт#Екатеринбург
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