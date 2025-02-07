Около 2000 маленьких тагильчан 8 февраля выйдут на «Лыжню России»

Десятки мероприятий, посвященных зимним видам спорта, проходят в городе и в селах. 8–9 февраля запланированы свободные лыжные походы на базе «Спартак», а 13 февраля в парке «Народный» состоятся соревнования с участием ветеранов СВО и спортсменов с ОВЗ.