Ослепило солнце: в Тагиле водитель Renault наехал на пенсионерку и сломал ей ногу

Пострадавшая получила травму правой голени и была доставлена в больницу. Водитель рассказал, что не заметил женщину из-за ослепительного солнечного света. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Однако за текущий год мужчина уже дважды нарушал правила дорожного движения. Теперь на него составили протокол за то, что он не пропустил пешехода.