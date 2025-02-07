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Posted 7 февраля, 15:45

Published 7 февраля, 15:45

Modified 7 февраля, 15:47

Updated 7 февраля, 15:47

ДТП на пешеходном переходе в Тагиле спровоцировало яркое солнце

Ослепило солнце: в Тагиле водитель Renault наехал на пенсионерку и сломал ей ногу

7 февраля 2025, 15:45
Фото: ГАИ Нижний Тагил. ДТП на пешеходном переходе в Тагиле спровоцировало яркое солнце

В Тагиле водитель сбил пешехода на «зебре», сославшись на яркое солнце

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле пострадала в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель не заметил ее из-за слишком яркого солнца.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в пятницу, 7 февраля, около двух часов дня на улице Тимирязева произошла авария. Водитель автомобиля Renault Sandero 59-ти лет сбил женщину 70-ти лет — она шла по «зебре», но без светофора. Об этом TagilCity.ru сообщили сотрудники местной автоинспекции.

Пострадавшая получила травму правой голени и была доставлена в больницу. Водитель рассказал, что не заметил женщину из-за ослепительного солнечного света. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Однако за текущий год мужчина уже дважды нарушал правила дорожного движения. Теперь на него составили протокол за то, что он не пропустил пешехода.

Фото: ГАИ Нижний Тагил

На месте аварии наблюдались снежные заносы и накат на дороге, из-за чего коммунальные службы получили предписание об очистке территории. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее, снижать скорость и заранее анализировать погодные условия.

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