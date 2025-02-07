Ослепило солнце: в Тагиле водитель Renault наехал на пенсионерку и сломал ей ногу

Posted 7 февраля, 15:45
Published 7 февраля, 15:45
Modified 7 февраля, 15:47
Updated 7 февраля, 15:47
В Дзержинском районе Нижнего Тагила в пятницу, 7 февраля, около двух часов дня на улице Тимирязева произошла авария. Водитель автомобиля Renault Sandero 59-ти лет сбил женщину 70-ти лет — она шла по «зебре», но без светофора. Об этом TagilCity.ru сообщили сотрудники местной автоинспекции.
Пострадавшая получила травму правой голени и была доставлена в больницу. Водитель рассказал, что не заметил женщину из-за ослепительного солнечного света. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Однако за текущий год мужчина уже дважды нарушал правила дорожного движения. Теперь на него составили протокол за то, что он не пропустил пешехода.
На месте аварии наблюдались снежные заносы и накат на дороге, из-за чего коммунальные службы получили предписание об очистке территории. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее, снижать скорость и заранее анализировать погодные условия.
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