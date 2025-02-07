Полная антисанитария: в школе Екатеринбурга тараканы ползают по тарелкам

Согласно заявлениям родителей учеников школы №22 в Екатеринбурге, учебное заведение сталкивается с серьезными проблемами, касающимися санитарии и безопасности. Они утверждают, что в столовой нередко встречаются посторонние предметы в пище, такие как волосы или даже тараканы. Кроме того, питьевые фонтанчики загрязнены остатками еды и тараканами.