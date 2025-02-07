Полная антисанитария: в школе Екатеринбурга тараканы ползают по тарелкам

Posted 7 февраля, 01:20
Published 7 февраля, 01:20
Modified 7 февраля, 01:22
Updated 7 февраля, 01:22
Согласно заявлениям родителей учеников школы №22 в Екатеринбурге, учебное заведение сталкивается с серьезными проблемами, касающимися санитарии и безопасности. Они утверждают, что в столовой нередко встречаются посторонние предметы в пище, такие как волосы или даже тараканы. Кроме того, питьевые фонтанчики загрязнены остатками еды и тараканами.
Родители сообщают, что в школе отсутствуют огнетушители, а также пожарные кнопки, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Кроме того, в туалетах младших классов висят паутины, а в старших — нет средств гигиены, таких как мыло, туалетная бумага и зеркала. Как сообщают родители, при приезде проверяющих все необходимые принадлежности мгновенно появляются.
Раздевалки, где хранится верхняя одежда учеников, не оборудованы камерами видеонаблюдения, что создает риск краж и драк между детьми в попытке выяснить кто виноват в пропаже личных вещей. Уборщики, по словам родителей, не выполняют свои обязанности должным образом, оставляя туалеты грязными после использования учениками.