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Posted 7 февраля, 01:20

Published 7 февраля, 01:20

Modified 7 февраля, 01:22

Updated 7 февраля, 01:22

В Екатеринбурге родители школьников жалуются на санитарные условия школы

Полная антисанитария: в школе Екатеринбурга тараканы ползают по тарелкам

7 февраля 2025, 01:20
Фото: «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

В Екатеринбурге родители школьников жалуются на санитарные условия школы

Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге жалуются на отсутствие пожарной безопасности и плохое обслуживанием помещений. Дети в тарелках находят волосы и тараканов, а в туалетах нет ни мыла, ни туалетной бумаги.

Согласно заявлениям родителей учеников школы №22 в Екатеринбурге, учебное заведение сталкивается с серьезными проблемами, касающимися санитарии и безопасности. Они утверждают, что в столовой нередко встречаются посторонние предметы в пище, такие как волосы или даже тараканы. Кроме того, питьевые фонтанчики загрязнены остатками еды и тараканами.

Родители сообщают, что в школе отсутствуют огнетушители, а также пожарные кнопки, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Фото: Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

Кроме того, в туалетах младших классов висят паутины, а в старших — нет средств гигиены, таких как мыло, туалетная бумага и зеркала. Как сообщают родители, при приезде проверяющих все необходимые принадлежности мгновенно появляются.

Раздевалки, где хранится верхняя одежда учеников, не оборудованы камерами видеонаблюдения, что создает риск краж и драк между детьми в попытке выяснить кто виноват в пропаже личных вещей. Уборщики, по словам родителей, не выполняют свои обязанности должным образом, оставляя туалеты грязными после использования учениками.

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