Полудрагоценных камней на 3 млн пытался ввезти контрабандист в Свердловскую область

Их стоимость составляет около трех миллионов рублей, то есть более нормы беспошлинного ввоза. Однако, ИП не захотел платить деньги. Кроме того, чтобы снять с себя подозрения, он решил поручить своему знакомому получать отправления на почте, но тот был задержан.