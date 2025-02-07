Полудрагоценных камней на 3 млн пытался ввезти контрабандист в Свердловскую область

Posted 7 февраля, 09:16
Published 7 февраля, 09:16
Modified 7 февраля, 09:46
Updated 7 февраля, 09:46
Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Екатеринбурга, сообщили в региональной прокуратуре.
Свердловчанин, 1969 года рождения, обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов. Согласно материалам дела, осенью 2023 года он хотел ввезти в Свердловскую область из Таиланда циркон, огненный опал, апатит и зеленый берилл. Всего более 1,1 тысячи камней.
Их стоимость составляет около трех миллионов рублей, то есть более нормы беспошлинного ввоза. Однако, ИП не захотел платить деньги. Кроме того, чтобы снять с себя подозрения, он решил поручить своему знакомому получать отправления на почте, но тот был задержан.
Ранее стало известно, что в аэропорту Кольцово в 2024 году таможенники пресекли ввоз валюты на сумму около 60 миллионов рублей. Всего специалисты выявили более 400 таких случаев.