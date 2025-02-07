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Posted 7 февраля, 09:16

Published 7 февраля, 09:16

Modified 7 февраля, 09:46

Updated 7 февраля, 09:46

Полудрагоценных камней на 3 млн пытался ввезти контрабандист в Свердловскую область

Полудрагоценных камней на 3 млн пытался ввезти контрабандист в Свердловскую область

7 февраля 2025, 09:16
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, который незаконно пытался ввезти из Таиланда более тысячи полудрагоценных камней. Их стоимость превышает 2,9 миллиона рублей.

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Екатеринбурга, сообщили в региональной прокуратуре.

Свердловчанин, 1969 года рождения, обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов. Согласно материалам дела, осенью 2023 года он хотел ввезти в Свердловскую область из Таиланда циркон, огненный опал, апатит и зеленый берилл. Всего более 1,1 тысячи камней.

Их стоимость составляет около трех миллионов рублей, то есть более нормы беспошлинного ввоза. Однако, ИП не захотел платить деньги. Кроме того, чтобы снять с себя подозрения, он решил поручить своему знакомому получать отправления на почте, но тот был задержан.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кольцово в 2024 году таможенники пресекли ввоз валюты на сумму около 60 миллионов рублей. Всего специалисты выявили более 400 таких случаев.

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