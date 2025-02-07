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Posted 7 февраля, 11:47

Published 7 февраля, 11:47

Modified 7 февраля, 11:49

Updated 7 февраля, 11:49

Прохожий в Екатеринбурге заметил подростка-зацепера на трамвае

Прохожий в Екатеринбурге заметил подростка-зацепера на трамвае

7 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местный житель обратил внимание на подростка, который ехал зацепером на трамвае.

Горожанин посоветовал родителям подростков провести с детьми профилактические беседы об опасности таких «поездок», рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Не стоит ради чужого одобрения или в поисках популярности в сети этим заниматься, — говорит екатеринбуржец.

Напомним, 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле прохожие заметили школьника, который катался зацепером на трамвае №10 в Дзержинском районе.

В сети появилось видео смертельно опасного трюка тагильского зацепера
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