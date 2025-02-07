Прохожий в Екатеринбурге заметил подростка-зацепера на трамвае

Posted 7 февраля, 11:47
Published 7 февраля, 11:47
Modified 7 февраля, 11:49
Updated 7 февраля, 11:49
Горожанин посоветовал родителям подростков провести с детьми профилактические беседы об опасности таких «поездок», рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Не стоит ради чужого одобрения или в поисках популярности в сети этим заниматься, — говорит екатеринбуржец.
Напомним, 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле прохожие заметили школьника, который катался зацепером на трамвае №10 в Дзержинском районе.