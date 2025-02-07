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Posted 7 февраля, 06:57

Published 7 февраля, 06:57

Modified 7 февраля, 06:59

Updated 7 февраля, 06:59

Пьяные подростки в Екатеринбурге устроили дебош в автобусе и разбили стекло

Пьяные подростки в Екатеринбурге устроили дебош в автобусе и разбили стекло

7 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге компания пьяных подростков хулиганила в автобусе №65.

Молодые люди устроили шум во время поездки, а затем стали курить, находясь в салоне. Кондуктор не выдержала и хулиганов высадили из транспорта, пишет Е1.

Выйдя из автобуса, юноши бросили в дверь бутылку, в результате чего разбилось стекло. Из-за этого автобус пришлось снять с рейса.

Напомним, 26 января 2025 года в Нижнем Тагиле два молодых человека пнули автомобиль, который был припаркован. Владелец поврежденной машины пытается их найти.

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