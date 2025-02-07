Пьяные подростки в Екатеринбурге устроили дебош в автобусе и разбили стекло

Posted 7 февраля, 06:57
Published 7 февраля, 06:57
Modified 7 февраля, 06:59
Updated 7 февраля, 06:59
Молодые люди устроили шум во время поездки, а затем стали курить, находясь в салоне. Кондуктор не выдержала и хулиганов высадили из транспорта, пишет Е1.
Выйдя из автобуса, юноши бросили в дверь бутылку, в результате чего разбилось стекло. Из-за этого автобус пришлось снять с рейса.
Напомним, 26 января 2025 года в Нижнем Тагиле два молодых человека пнули автомобиль, который был припаркован. Владелец поврежденной машины пытается их найти.