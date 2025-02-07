Россиян предупредили о схеме с фальшивыми свиданиями в преддверии 14 февраля

Posted 7 февраля, 17:24
Published 7 февраля, 17:24
Modified 7 февраля, 17:24
Updated 7 февраля, 17:24
Об этом предупредил в беседе с RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз одной из российских компаний.
«Оно заключается в том, что мошенники, выдающие себя за девушек, будут пытаться познакомиться с мужчинами в популярных приложениях для знакомств или в социальных сетях. Они используют чужие фотографии из социальных сетей или создают их с помощью нейросетей. Одним из основных признаков мошенничества являются просьбы перейти по определённой ссылке для совершения какого-то действия: для бронирования или оплаты билетов на различные мероприятия, включая спектакли, театры, стендап-шоу или кафе», — предупредил специалист.
По его словам, мошенники, представляясь девушками, утверждают, что у них уже есть один билет, и предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом.
После перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты «собеседница» исчезает и перестаёт отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников, предостерёг эксперт.
«Часто на таких сайтах преступники специально оставляют одно свободное место и говорят, что это место может быть быстро раскуплено, тем самым подталкивая вас к быстрой оплате без раздумий», — рассказал Вураско.
Помимо этого, увеличивается количество фейковых сайтов маркетплейсов и популярных магазинов, на которых предлагают огромные скидки на покупку подарков, добавил собеседник RT.
«Помимо сайтов, активно появляются и фейковые страницы в социальных сетях или мессенджерах, предлагающие различные подарки по крайне привлекательной цене. Схемы не меняются уже многие годы и продемонстрировали свою эффективность», — заявил аналитик.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковую систему.
Кроме того, они посоветовали не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах.
Также не стоит предоставлять личные данные, включая логины и пароли от соцсетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах и в разговоре с незнакомыми людьми, добавили эксперты.
Помимо этого, по словам специалистов, необходимо использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.