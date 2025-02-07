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Posted 7 февраля, 14:10

Published 7 февраля, 14:10

Modified 7 февраля, 14:12

Updated 7 февраля, 14:12

Рост цен на дизельное топливо и бензин продолжается в Свердловской области

Рост цен на дизельное топливо и бензин продолжается в Свердловской области

7 февраля 2025, 14:10
Фото: 1MI.
В Свердловской области за неделю больше всего подорожало дизельное топливо.

По данным на 3 февраля 2025 года, литр дизельного топлива в регионе стоил в среднем 70,57 рубля. А неделей ранее он обходился автомобилистам в 70,45 рубля. Таким образом, оно подорожало на 0,17%, выяснила редакция TagilCity.ru.

Продолжает дорожать и бензин. АИ-92 можно было приобрести за 54,86 рубля (+0,09%), АИ-95 — за 59,09% (+0,11%). А вот цена на АИ-98 не изменилась и составила, согласно статистике, 82,2 рубля.

Ранее эксперт рассказал редакции TagilCity.ru прокомментировал розничный рост цен на бензин.

В Свердловской области в очередной раз выросли цены на бензин
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#Евгения Сафина#Цены#Свердловская область#Деньги#Статистика#Автомобиль#Водители#Бензин#Топливо#Екатеринбург
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