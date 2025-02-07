Рост цен на дизельное топливо и бензин продолжается в Свердловской области

Posted 7 февраля, 14:10
Published 7 февраля, 14:10
Modified 7 февраля, 14:12
Updated 7 февраля, 14:12
По данным на 3 февраля 2025 года, литр дизельного топлива в регионе стоил в среднем 70,57 рубля. А неделей ранее он обходился автомобилистам в 70,45 рубля. Таким образом, оно подорожало на 0,17%, выяснила редакция TagilCity.ru.
Продолжает дорожать и бензин. АИ-92 можно было приобрести за 54,86 рубля (+0,09%), АИ-95 — за 59,09% (+0,11%). А вот цена на АИ-98 не изменилась и составила, согласно статистике, 82,2 рубля.
Ранее эксперт рассказал редакции TagilCity.ru прокомментировал розничный рост цен на бензин.