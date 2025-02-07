Рост цен на дизельное топливо и бензин продолжается в Свердловской области

По данным на 3 февраля 2025 года, литр дизельного топлива в регионе стоил в среднем 70,57 рубля. А неделей ранее он обходился автомобилистам в 70,45 рубля. Таким образом, оно подорожало на 0,17%, выяснила редакция TagilCity.ru.