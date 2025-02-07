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Posted 7 февраля, 09:47

Published 7 февраля, 09:47

Modified 7 февраля, 09:49

Updated 7 февраля, 09:49

Школьница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублей

Школьница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублей

7 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мошенники под видом завуча выманили у девочки 275 тысяч рублей с банковского счета матери.

Девочке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что она якобы завуч школы, в которой она раньше училась. Собеседница попросила школьницу сообщить код из СМС для того, чтобы внести изменения в электронный дневник, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

После этого с девочкой связались другие злоумышленники под видом работников генпрокуратуры и «Росинфомониторинга». Ей рассказали, что аккаунты ее родителей на «Госуслугах» взломаны и деньги немедленно нужно отправить на другой счет. Потерпевшая перевела 275 тысяч.

После этого она рассказала об этом родителям. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, житель Нижнего Тагила взял кредит и отдал мошенникам почти 850 тысяч рублей.

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