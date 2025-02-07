Школьница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублей

После этого с девочкой связались другие злоумышленники под видом работников генпрокуратуры и «Росинфомониторинга». Ей рассказали, что аккаунты ее родителей на «Госуслугах» взломаны и деньги немедленно нужно отправить на другой счет. Потерпевшая перевела 275 тысяч.