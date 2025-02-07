Школьница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублей

Posted 7 февраля, 09:47
Published 7 февраля, 09:47
Modified 7 февраля, 09:49
Updated 7 февраля, 09:49
Девочке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что она якобы завуч школы, в которой она раньше училась. Собеседница попросила школьницу сообщить код из СМС для того, чтобы внести изменения в электронный дневник, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
После этого с девочкой связались другие злоумышленники под видом работников генпрокуратуры и «Росинфомониторинга». Ей рассказали, что аккаунты ее родителей на «Госуслугах» взломаны и деньги немедленно нужно отправить на другой счет. Потерпевшая перевела 275 тысяч.
После этого она рассказала об этом родителям. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, житель Нижнего Тагила взял кредит и отдал мошенникам почти 850 тысяч рублей.