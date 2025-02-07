tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 03:25

Published 7 февраля, 03:25

Modified 7 февраля, 03:27

Updated 7 февраля, 03:27

Силовики нагрянули в Цыганский поселок в Екатеринбурге

Силовики нагрянули в Цыганский поселок в Екатеринбурге

7 февраля 2025, 03:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полиции приехали в Цыганский поселок на улицу Металлургов для выявления нелегальных мигрантов. Мероприятие прошло 6 февраля 2025 года.

Силовики провели рейд на стройке ЖК, во время которого вычислили девять мигрантов, незаконно находящихся в стране, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Данный рейд был плановым. Задержанным сообщили, что у них есть возможность обновить свой статус до 30 апреля текущего года.

Напомним, в Нижнем Тагиле иностранка получила медуслуги по чужому полису. Суд взыскал с нее 114 тысяч рублей и более четырех тысяч госпошлины.

Полицейские в Свердловской области смогут выдворять мигрантов из страны без суда
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбургские силовики ловили мигрантов-нарушителей в кафе и закусочных11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге будут судить банду за незаконную легализацию мигрантов
#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#ФСБ#Рейд#Мигранты#Стройка#Цыганский поселок#Екатеринбург#ЖК#Нелегальные мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика