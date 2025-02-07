Силовики нагрянули в Цыганский поселок в Екатеринбурге

Posted 7 февраля, 03:25
Published 7 февраля, 03:25
Modified 7 февраля, 03:27
Updated 7 февраля, 03:27
Силовики провели рейд на стройке ЖК, во время которого вычислили девять мигрантов, незаконно находящихся в стране, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Данный рейд был плановым. Задержанным сообщили, что у них есть возможность обновить свой статус до 30 апреля текущего года.
Напомним, в Нижнем Тагиле иностранка получила медуслуги по чужому полису. Суд взыскал с нее 114 тысяч рублей и более четырех тысяч госпошлины.