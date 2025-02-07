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Posted 7 февраля, 11:30

Published 7 февраля, 11:30

Modified 7 февраля, 11:32

Updated 7 февраля, 11:32

Стало известно происхождение фото с батонами на полу в Свердловской области

Стало известно происхождение фото с батонами на полу в Свердловской области

7 февраля 2025, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области рассказали, что за фото с батонами на полу разлетелось по сети.

На днях в сети интернет распространились фотографии, на которых свежеиспеченные батоны в большом количестве разбросаны на полу. Данные снимки вызвали бурные обсуждения в сети.

Выяснилось, что фотографии подлинные. Кадры сделаны в конце прошлого года на заводе СМАК, рассказал директор предприятия. На них запечатлен момент тестирования хлеба на брак, пишет 66.ру.

Хлеб с пола был утилизирован, а фото было сделано, чтобы показать агентству по подбору персонала низкое качество их работы.

Ранее эндокринолог заявила о пользе черного хлеба при заболевании.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Хлеб#Хлебобулочные изделия#Хлебозавод#Екатеринбург#Инцидент
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