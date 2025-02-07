Стало известно происхождение фото с батонами на полу в Свердловской области

Posted 7 февраля, 11:30
Published 7 февраля, 11:30
Modified 7 февраля, 11:32
Updated 7 февраля, 11:32
На днях в сети интернет распространились фотографии, на которых свежеиспеченные батоны в большом количестве разбросаны на полу. Данные снимки вызвали бурные обсуждения в сети.
Выяснилось, что фотографии подлинные. Кадры сделаны в конце прошлого года на заводе СМАК, рассказал директор предприятия. На них запечатлен момент тестирования хлеба на брак, пишет 66.ру.
Хлеб с пола был утилизирован, а фото было сделано, чтобы показать агентству по подбору персонала низкое качество их работы.
Ранее эндокринолог заявила о пользе черного хлеба при заболевании.