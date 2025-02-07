Суд в Челябинске отправил в колонию двух мужчин за приобретение и хранение наркотиков

Некоторое время назад осужденные приобрели в интернете наркотик, масса которого составляла не менее 0,56 грамма. После этого они его употребили и оставшуюся часть один из мужчин положил себе в карман и пошел на вокзал, где его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.