Суд в Челябинске отправил в колонию двух мужчин за приобретение и хранение наркотиков

Posted 7 февраля, 08:34
Published 7 февраля, 08:34
Modified 7 февраля, 08:36
Updated 7 февраля, 08:36
Некоторое время назад осужденные приобрели в интернете наркотик, масса которого составляла не менее 0,56 грамма. После этого они его употребили и оставшуюся часть один из мужчин положил себе в карман и пошел на вокзал, где его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Также задержали и другого мужчину. В отношении них возбудили уголовное дело, а после завершения расследования материалы были отправлены в суд. Одного подсудимого приговорили к трем годам, другого к трем годам и пяти месяцам ИК общего режима. Также им назначили штраф семь тысяч рублей.
Напомним, в январе 2025 года в Ревде задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков.