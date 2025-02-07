Свердловская пенсионерка купила макароны и стала миллионером

Posted 7 февраля, 08:26
Published 7 февраля, 08:26
Modified 7 февраля, 08:28
Updated 7 февраля, 08:28
Женщина как обычно поехала в магазин со своим супругом, чтобы закупиться продуктами. Кроме необходимых покупок она приобрела 10 лотерейных билетов.
Когда проходил розыгрыш, один из билетов оказался выигрышным. Приз составил 1 млн рублей.
Женщина от неожиданности расплакалась и попросила мужа перепроверить цифры. Он подтвердил, что она действительно стала миллионершей.
Билеты она покупала время от времени, но выиграла впервые. Деньги потратит на авто для внучки и подарки родным, рассказали в пресс-службе организаторов лотереи.
Ранее две недели в Свердловской области искали выигравшего 5 млн рублей мужчину.