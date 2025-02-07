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Posted 7 февраля, 08:26

Published 7 февраля, 08:26

Modified 7 февраля, 08:28

Updated 7 февраля, 08:28

Свердловская пенсионерка купила макароны и стала миллионером

Свердловская пенсионерка купила макароны и стала миллионером

7 февраля 2025, 08:26
Фото: Изображение Midjourney.
Пенсионерка из Свердловской области поехала в магазин за макаронами и неожиданно стала миллионером.

Женщина как обычно поехала в магазин со своим супругом, чтобы закупиться продуктами. Кроме необходимых покупок она приобрела 10 лотерейных билетов.

Когда проходил розыгрыш, один из билетов оказался выигрышным. Приз составил 1 млн рублей.

Женщина от неожиданности расплакалась и попросила мужа перепроверить цифры. Он подтвердил, что она действительно стала миллионершей.

Билеты она покупала время от времени, но выиграла впервые. Деньги потратит на авто для внучки и подарки родным, рассказали в пресс-службе организаторов лотереи.

Ранее две недели в Свердловской области искали выигравшего 5 млн рублей мужчину.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Лотерея#Выигрыш#Екатеринбург
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