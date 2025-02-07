Тагильчанка получила главную роль в сериале на федеральном телеканале

Сейчас юная звезда учится в ГИТИСе и параллельно работает над новыми музыкальными проектами. Она также преподает вокал, находя время для всех своих увлечений. Кроме того, часто ее видеоролики можно увидеть в «рекомендованных» в социальных сетях. Она набирает популярность, снимая развлекательный контент.