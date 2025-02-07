Тагильчанка получила главную роль в сериале на федеральном телеканале

Posted 7 февраля, 14:47
Published 7 февраля, 14:47
Modified 7 февраля, 14:52
Updated 7 февраля, 14:52
Александра Новгородова, родом из Нижнего Тагила, с ранних лет стремилась связать свою жизнь с искусством. Сегодня она играет главную роль в сериале «Дашкина любовь» (16+) на канале «Россия 1».
Летом прошлого года Александре предложили пройти кинопробы. Она записала видео дома и вскоре узнала, что кастинг прошел успешно. Роль Даши, беременного подростка, стала для нее первым серьезным испытанием. Несмотря на конкуренцию, Александра справилась с задачей, работая бок о бок с такими звездами, как Елена Панова и Александр Пашков.
Съемки проходили непросто, особенно в сложные погодные условия, но мечта о кино помогала преодолевать любые трудности. Команда успела снять 4 серии за месяц, а премьера сериала намечена на февраль, сообщает ИА «Все новости».
Кино — лишь одно из направлений творчества Александры. Еще два года назад она выпустила свой дебютный музыкальный трек «Сладкий яд» под псевдонимом NOVG, который моментально попал в популярные музыкальные чарты. Музыка для Александры — это способ выразить свои эмоции и чувства.
Сейчас юная звезда учится в ГИТИСе и параллельно работает над новыми музыкальными проектами. Она также преподает вокал, находя время для всех своих увлечений. Кроме того, часто ее видеоролики можно увидеть в «рекомендованных» в социальных сетях. Она набирает популярность, снимая развлекательный контент.