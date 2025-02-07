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Posted 7 февраля, 10:35

Published 7 февраля, 10:35

Modified 7 февраля, 10:37

Updated 7 февраля, 10:37

Цена на сахар взлетела в Свердловской области

Цена на сахар взлетела в Свердловской области

7 февраля 2025, 10:35
Фото: 1MI.
Одним из наиболее подорожавших продуктов в конце января 2025 года в Свердловской области стал сахар. Цена за килограмм за неделю увеличилась на 2,21% и достигла отметки в 71,89 рубля.

Больше всего с 27 января по 3 февраля в регионе подорожали огурцы. Так, в начале февраля их стоимость составила 292,9 рубля (+4,68%). Что касаемо борщевого набора, то цена продукты почти не изменилась.

Картофель обходился покупателям в 51,9 рубля (+1,43%), а капуста — в 48,94 рубля (-0,65%). Стоимость лука — 51,63 рубля (-0,59%), моркови — 46,88 рубля (-2%), свеклы — 47,11 рубля (+0,2%).

Среди немного подешевевших продуктов в списке значатся курица, колбаса, консервы для детского питания, печенье, яйца, мука, пшено, рис и макароны, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что молокозавод из Свердловской области повысил цены на продукцию на 10%.

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