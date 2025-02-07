Цена на сахар взлетела в Свердловской области

Posted 7 февраля, 10:35
Published 7 февраля, 10:35
Modified 7 февраля, 10:37
Updated 7 февраля, 10:37
Больше всего с 27 января по 3 февраля в регионе подорожали огурцы. Так, в начале февраля их стоимость составила 292,9 рубля (+4,68%). Что касаемо борщевого набора, то цена продукты почти не изменилась.
Картофель обходился покупателям в 51,9 рубля (+1,43%), а капуста — в 48,94 рубля (-0,65%). Стоимость лука — 51,63 рубля (-0,59%), моркови — 46,88 рубля (-2%), свеклы — 47,11 рубля (+0,2%).
Среди немного подешевевших продуктов в списке значатся курица, колбаса, консервы для детского питания, печенье, яйца, мука, пшено, рис и макароны, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что молокозавод из Свердловской области повысил цены на продукцию на 10%.