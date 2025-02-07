Участники перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге останутся в колонии

Posted 7 февраля, 03:46
Published 7 февраля, 03:46
Modified 7 февраля, 03:48
Updated 7 февраля, 03:48
Адвокаты мужчин подали апелляции, чтобы осужденным изменили наказание. Суд рассмотрел обращения и оставил вынесенный им приговор без изменений. Было снижено только допнаказание на один месяц, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, в конце ноября 2023 года между осужденными случился конфликт, во время которого они стали производить выстрелы друг в друга из травмата прямо в ТЦ. Им назначили четыре года колонии.