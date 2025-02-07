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Posted 7 февраля, 03:46

Published 7 февраля, 03:46

Modified 7 февраля, 03:48

Updated 7 февраля, 03:48

Участники перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге останутся в колонии

Участники перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге останутся в колонии

7 февраля 2025, 03:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Суд оставил в колонии двух мигрантов, осужденных за перестрелку в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.

Адвокаты мужчин подали апелляции, чтобы осужденным изменили наказание. Суд рассмотрел обращения и оставил вынесенный им приговор без изменений. Было снижено только допнаказание на один месяц, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, в конце ноября 2023 года между осужденными случился конфликт, во время которого они стали производить выстрелы друг в друга из травмата прямо в ТЦ. Им назначили четыре года колонии.

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