В Екатеринбурге появятся новые улицы в честь писателей и ученых

Не менее значимые изменения ожидают и Новокольцовский район. В этом районе будут улицы, которые получат имена известных людей: Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, а также Академика Мокроносова. Эти имена олицетворяют вклад в культуру, науку и общественную жизнь региона. Кроме того, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок с нежным названием — Нежный, сообщает URA.RU.