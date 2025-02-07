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Posted 7 февраля, 16:27

Published 7 февраля, 16:27

Modified 7 февраля, 16:30

Updated 7 февраля, 16:30

В Екатеринбурге появятся новые улицы в честь писателей и ученых

В Екатеринбурге появятся новые улицы в честь писателей и ученых

7 февраля 2025, 16:27
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге готовятся назвать новые улицы в честь Владислава Крапивина и других известных деятелей культуры и науки.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в скором времени появится улица, названная в честь выдающегося советского писателя Владислава Крапивина. Это решение было принято комиссией, которую возглавляет заместитель мэра Рустам Галямов. Этот шаг станет символическим жестом уважения к литературному наследию автора, чьи произведения оставили след в сердцах многих поколений читателей.

Не менее значимые изменения ожидают и Новокольцовский район. В этом районе будут улицы, которые получат имена известных людей: Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, а также Академика Мокроносова. Эти имена олицетворяют вклад в культуру, науку и общественную жизнь региона. Кроме того, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок с нежным названием — Нежный, сообщает URA.RU.

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