В Екатеринбурге Роспотребнадзор заинтересовался разбросанным на заводе хлебом

Posted 7 февраля, 14:03
Published 7 февраля, 14:03
Modified 7 февраля, 14:05
Updated 7 февраля, 14:05
Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора проверяет сообщения о нарушениях санитарных норм на хлебозаводе АО «СМАК» после публикации новости в СМИ.
Напомним, в сети интернет распространилось фото разбросанного по полу хлеба. На хлебозаводе пояснили, что это рабочий момент, связанный с выявлением брака.
После этого случая у предприятия запрошены пояснения по опубликованным в СМИ и соцсетях фотографиям. Решение о проведении внеплановой проверки будет принято после проверки правдивости сведений и согласовано с облпрокуратурой, сообщает ведомство.