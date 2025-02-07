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Posted 7 февраля, 14:03

Published 7 февраля, 14:03

Modified 7 февраля, 14:05

Updated 7 февраля, 14:05

В Екатеринбурге Роспотребнадзор заинтересовался разбросанным на заводе хлебом

В Екатеринбурге Роспотребнадзор заинтересовался разбросанным на заводе хлебом

7 февраля 2025, 14:03
Фото: Изображение Midjourney.
Роспотребнадзор проверяет информацию о нарушениях на екатеринбургском хлебозаводе.

Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора проверяет сообщения о нарушениях санитарных норм на хлебозаводе АО «СМАК» после публикации новости в СМИ.

Напомним, в сети интернет распространилось фото разбросанного по полу хлеба. На хлебозаводе пояснили, что это рабочий момент, связанный с выявлением брака.

После этого случая у предприятия запрошены пояснения по опубликованным в СМИ и соцсетях фотографиям. Решение о проведении внеплановой проверки будет принято после проверки правдивости сведений и согласовано с облпрокуратурой, сообщает ведомство.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Хлеб#Хлебобулочные изделия#Хлебозавод#Екатеринбург
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