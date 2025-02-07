В Свердловской области названы сферы труда с низкой конкуренцией

Posted 7 февраля, 05:16
Published 7 февраля, 05:16
Modified 7 февраля, 05:18
Updated 7 февраля, 05:18
Самые востребованные профессии в области — дворники и врачи. На одно объявление о работе дворником приходится 0,7 отклика, а на одну вакансию медработника — 0,6 резюме, рассказали эксперты сервиса HeadHunter.
Кроме того, небольшая конкуренция наблюдается в профессиях кондитера, повара, пекаря, кассира, консультанта, главврача и завотделением.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области самыми популярными профессиями стали сотрудники по продажам и по работе с клиентами.