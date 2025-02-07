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Posted 7 февраля, 05:16

Published 7 февраля, 05:16

Modified 7 февраля, 05:18

Updated 7 февраля, 05:18

В Свердловской области названы сферы труда с низкой конкуренцией

В Свердловской области названы сферы труда с низкой конкуренцией

7 февраля 2025, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты рассказали, в каких профессиях в Свердловской области низкий уровень конкуренции.

Самые востребованные профессии в области — дворники и врачи. На одно объявление о работе дворником приходится 0,7 отклика, а на одну вакансию медработника — 0,6 резюме, рассказали эксперты сервиса HeadHunter.

Кроме того, небольшая конкуренция наблюдается в профессиях кондитера, повара, пекаря, кассира, консультанта, главврача и завотделением.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области самыми популярными профессиями стали сотрудники по продажам и по работе с клиентами.

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