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Posted 7 февраля, 07:38

Published 7 февраля, 07:38

Modified 7 февраля, 07:40

Updated 7 февраля, 07:40

В Свердловской области растет число иностранных туристов

В Свердловской области растет число иностранных туристов

7 февраля 2025, 07:38
Фото: 1MI.
В Свердловскую область чаще приезжают иностранцы с туристическими целями.

Прямое авиасообщение способствует увеличению турпотока. Так, в Екатеринбурге 10 туроператоров работают по безвизовому режиму с Китаем.

На Средний Урал иностранцы приезжают из-за оздоровительных программ, а также для культурного развития. Также развит в регионе и деловой туризм, сообщает Эльмира Туканова, руководитель Департамента по развитию туризма.

По словам Тукановой в ближайших планах работа над развитием участия Свердловской области в международных выставках.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Туристы#Турист#Туристический маршрут#Екатеринбург
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