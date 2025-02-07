В Свердловской области растет число иностранных туристов

Posted 7 февраля, 07:38
Published 7 февраля, 07:38
Modified 7 февраля, 07:40
Updated 7 февраля, 07:40
Прямое авиасообщение способствует увеличению турпотока. Так, в Екатеринбурге 10 туроператоров работают по безвизовому режиму с Китаем.
На Средний Урал иностранцы приезжают из-за оздоровительных программ, а также для культурного развития. Также развит в регионе и деловой туризм, сообщает Эльмира Туканова, руководитель Департамента по развитию туризма.
По словам Тукановой в ближайших планах работа над развитием участия Свердловской области в международных выставках.
Напомним, в России появились новые виды туризма.