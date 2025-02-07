Власти Тульской области и Почта России планируют сотрудничество на ближайшие 4 года

В рамках исполнения поручения президента РФ от 11.09.2021 № Пр-1703 в течение прошедших трех лет в Тульской области «Почта России» обновила 33 почтовых отделения. Итогом стало открытие более комфортных, чем ранее, офисов в сельских населенных пунктах региона, где теперь около 60 тысяч человек получили доступ к современным сервисам. Помимо популярных у потребителей почтовых и финансовых услуг, теперь здесь размещены медицинские бытовые приборы, с помощью которых граждане могут самостоятельно измерить показатели здоровья. В рамках реализации программы модернизации в Тульской области начали строиться быстровозводимые почтовые отделения. Почту на селе будут продолжать модернизировать и в этом году.