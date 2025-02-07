Власти Тульской области и Почта России планируют сотрудничество на ближайшие 4 года

Posted 7 февраля, 17:44
Published 7 февраля, 17:44
Modified 7 февраля, 17:44
Updated 7 февраля, 17:44
Как сообщает newizv.ru, в документе обозначены приоритетные вехи общей работы руководства Тульской области и главного почтового оператора страны. Так, планируется продолжать модернизацию почтовых отделений, масштабировать доступность и качество услуг почтовой связи, стимулировать внедрение инновационных технологий.
Согласно комментарию генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, продуктивное взаимодействие с администрацией региона — это фундамент, на котором основана деятельность такого социального института, как почта. Взаимодействие помогает качественно выполнять общее дело на благо населения. Волков рассказал, что в подписанном соглашении обозначены конкретные шаги по реализации ряда совместных инициатив по улучшению почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание предполагается сосредоточить на сельской местности, где почта выступает для местных жителей центром получения не только традиционных почтовых, но финансовых и социальных услуг. Волков также оценил то, что приоритеты работы обеих сторон соглашения совпадают.
Он пообещал, что двусторонняя деятельность по обозначенным в договоре направлениям продолжится в ближайшем будущем.
В рамках исполнения поручения президента РФ от 11.09.2021 № Пр-1703 в течение прошедших трех лет в Тульской области «Почта России» обновила 33 почтовых отделения. Итогом стало открытие более комфортных, чем ранее, офисов в сельских населенных пунктах региона, где теперь около 60 тысяч человек получили доступ к современным сервисам. Помимо популярных у потребителей почтовых и финансовых услуг, теперь здесь размещены медицинские бытовые приборы, с помощью которых граждане могут самостоятельно измерить показатели здоровья. В рамках реализации программы модернизации в Тульской области начали строиться быстровозводимые почтовые отделения. Почту на селе будут продолжать модернизировать и в этом году.
По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, власти региона настроены на работу с «Почтой России». Он отметил, что нововведения в работе почтовой службы можно внедрять в ходе исполнения региональной программы «Наш район», предназначенной для устранения локальных проблем в муниципалитетах. Принятые меры дадут возможность обеспечить более высокое качество почтовых услуг и их доступность и сократить число жалоб клиентов «Почты России».
В Тульской области на данный момент функционирует 471 стационарное почтовое отделение, из которых 146 — городских и 325 — сельских. Почта в регионе широко применяет цифровые сервисы и внедряет все больше полезных для населения услуг. Теперь посылки можно получать по QR-коду или в почтоматах, пользоваться зонами самообслуживания. Как и ранее, на почте популярны традиционные услуги. За 2024 год в регионе обработали порядка 20 млн единиц письменной корреспонденции, свыше 3,5 млн различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через почту, побило отметку в 3 млн.