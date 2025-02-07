Водитель автомобиля съехала в кювет и погибла на трассе в Туринском районе

Posted 7 февраля, 09:02
Published 7 февраля, 09:02
Modified 7 февраля, 09:04
Updated 7 февраля, 09:04
Водитель ехала на небезопасной скорости и в какой-то момент, съехав в кювет, иномарка врезалась в дерево. Женщина скончалась на месте ЧП до того, как приехали врачи. В момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
При этом за пять лет своего вождения она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. По словам близких, незадолго до поездки у нее произошел конфликт с семьей.
Напомним, 6 февраля 2025 года в Екатеринбурге пассажирка автобуса пострадала вследствие столкновения с легковой машиной.