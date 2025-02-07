Выбросы, подорожавшая молочка, тагильчане-лыжники, заморские туристы и потепление

Выходные в Тагиле пройдут с ясной погодой и небольшой облачностью. В субботу днем температура будет около -5 °C, ночью -11 °C. В воскресенье воздух прогреется до 0 °C, ночью будет около -9 °C. Осадков и сильной геомагнитной активности не ожидается. Ветер до 8 м/с, на дорогах возможна гололедица.