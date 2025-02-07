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Posted 7 февраля, 16:50

Published 7 февраля, 16:50

Modified 7 февраля, 16:52

Updated 7 февраля, 16:52

Выбросы, подорожавшая молочка, тагильчане-лыжники, заморские туристы и потепление

Выбросы, подорожавшая молочка, тагильчане-лыжники, заморские туристы и потепление

7 февраля 2025, 16:50
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жителей Нижнего Тагила снова кошмарили выбросами. В Свердловской области взлетели в цене молочные продукты. На «Лыжню России " заявились около 2000 маленьких тагильчан. В Свердловскую область стали чаще приезжать иностранные туристы. На выходных в городе потеплеет до нуля.

6 февраля 2025 года Екатеринбург и Нижний Тагил накрыл ядовитый туман, содержащий примеси формальдегида, углерода и азота. Специалисты взяли пробы воздуха и выявили их повышенное содержание. В Екатеринбурге был превышен формальдегид, а в Нижнем Тагиле — оксиды углерода и азота. Из-за ухудшения видимости водителей предупредили о возможных опасностях.

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали формальдегидом, азотом и углеродом
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В начале февраля 2025 года в Свердловской области выросли цены на молочные продукты. Творог подорожал до 499,78 рубля за килограмм, молоко — до 120,02 рубля за литр, сыр — до 956,56 рубля. При этом сливочное масло и сметана немного подешевели.

Молочная продукция вновь подорожала в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле готовятся к «Лыжне России». На детскую гонку 8 февраля на ФОКе «Президентский» записались около 1900 дошкольников. 8–9 февраля на базе «Спартак» пройдут лыжные прогулки, а 13 февраля в парке «Народный» состоятся соревнования с участием ветеранов СВО и спортсменов с ОВЗ. Накануне Дня защитника Отечества тагильчане отправятся в лыжный поход «Баронская петля».

Около 2000 маленьких тагильчан 8 февраля выйдут на «Лыжню России»
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Свердловскую область все чаще посещают иностранные туристы. Авиасообщение помогает увеличить их поток. Екатеринбург сотрудничает с Китаем по безвизовому режиму. Приезжие интересуются отдыхом, оздоровлением и бизнес-туризмом. Кроме того, Средний Урал планирует привлекать гостей через участие в выставках.

В Свердловской области растет число иностранных туристов
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Выходные в Тагиле пройдут с ясной погодой и небольшой облачностью. В субботу днем температура будет около -5 °C, ночью -11 °C. В воскресенье воздух прогреется до 0 °C, ночью будет около -9 °C. Осадков и сильной геомагнитной активности не ожидается. Ветер до 8 м/с, на дорогах возможна гололедица.

До ноля градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в выходные
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