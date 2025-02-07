Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.