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Posted 7 февраля, 07:23

Published 7 февраля, 07:23

Modified 7 февраля, 07:23

Updated 7 февраля, 07:23

Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки

7 февраля 2025, 07:23
В России могут ввести обязательную отработку для выпускников медицинских колледжей и вузов, которые обучались на бюджете. Об этом сообщил «Коммерсант».

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило поправку к закону «Об образовании», сообщает 360.ru.

Согласно проекту, после окончания обучения выпускникам нужно будет два или три года отработать в государственной или частной клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.

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