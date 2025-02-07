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Posted 7 февраля, 06:46

Published 7 февраля, 06:46

Modified 7 февраля, 06:48

Updated 7 февраля, 06:48

Житель Ивделя осужден на принудительные работы за неуплату алиментов

Житель Ивделя осужден на принудительные работы за неуплату алиментов

7 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Ивделя не платил алименты и за это был осужден на принудительные работы.

Мужчина будет 8 месяцев проходить исправительные работы. Из его дохода удержат 5% на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина, несмотря на судебное решение о выплате алиментов в размере ¼ части дохода, уклонялся от исполнения своих обязательств, не работая официально и не оказывая иной помощи. Несмотря на ранее назначенное административное наказание, он так и не стал помогать ребенку и задолженность по алиментам накопилась порядка 170 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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