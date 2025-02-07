Житель Ивделя осужден на принудительные работы за неуплату алиментов

Мужчина, несмотря на судебное решение о выплате алиментов в размере ¼ части дохода, уклонялся от исполнения своих обязательств, не работая официально и не оказывая иной помощи. Несмотря на ранее назначенное административное наказание, он так и не стал помогать ребенку и задолженность по алиментам накопилась порядка 170 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.