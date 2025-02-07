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Posted 7 февраля, 10:20

Published 7 февраля, 10:20

Modified 7 февраля, 10:22

Updated 7 февраля, 10:22

Жители домов на ВИЗе в Екатеринбурге остались без отопления из-за аварии

Жители домов на ВИЗе в Екатеринбурге остались без отопления из-за аварии

7 февраля 2025, 10:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге отключили теплоснабжение в домах в районе ВИЗа из-за произошедшей коммунальной аварии.

По словам местных жителей, аварии в этом районе происходят часто. Сети сильно изношены, поэтому постоянно случаются прорывы. Так, в минувшем году на улице Татищева произошло несколько подобных ЧП, пишет ЕАН.

Также одна из горожанок отметила, что при ремонте сетей их не опрессовывают и не проверяют. В настоящее время без тепла остались жители улиц Кирова, Татищева, Фролова и Школьников. Тепло им пообещали вернуть к вечеру 7 января.

Напомним, 6 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле на двух улицах отключили воду из-за коммунальной аварии.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Город#Отопление#ЧП#Коммунальная авария#ВИЗ#Теплоснабжение#18+#Екатеринбург#Горожане#Инцидент
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