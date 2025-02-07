Жители домов на ВИЗе в Екатеринбурге остались без отопления из-за аварии

Posted 7 февраля, 10:20
Published 7 февраля, 10:20
Modified 7 февраля, 10:22
Updated 7 февраля, 10:22
По словам местных жителей, аварии в этом районе происходят часто. Сети сильно изношены, поэтому постоянно случаются прорывы. Так, в минувшем году на улице Татищева произошло несколько подобных ЧП, пишет ЕАН.
Также одна из горожанок отметила, что при ремонте сетей их не опрессовывают и не проверяют. В настоящее время без тепла остались жители улиц Кирова, Татищева, Фролова и Школьников. Тепло им пообещали вернуть к вечеру 7 января.
Напомним, 6 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле на двух улицах отключили воду из-за коммунальной аварии.