Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали формальдегидом, азотом и углеродом

Posted 7 февраля, 06:38
Published 7 февраля, 06:38
Modified 7 февраля, 06:40
Updated 7 февраля, 06:40
Специалисты взяли для исследования пробы воздуха и выявили повышенную концентрацию вышеуказанных веществ. В уральской столице зафиксировано превышение формальдегида, а тагильчане дышали оксидами углерода и азота, рассказали в пресс-службе УГМС.
При этом максимального уровня ПДК опасных выбросов в Нижнем Тагиле в минувший день обнаружено не было.
Напомним, в Свердловской области образовалась туманность, из-за которого снизилась видимость на дорогах. Свердловчан накануне предупредили о неблагоприятных погодных условиях.