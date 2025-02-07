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Posted 7 февраля, 06:38

Published 7 февраля, 06:38

Modified 7 февраля, 06:40

Updated 7 февраля, 06:40

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали формальдегидом, азотом и углеродом

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали формальдегидом, азотом и углеродом

7 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.
Густой туман в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге сопровождался формальдегидом, углеродом и азотом в воздухе 6 февраля 2025 года.

Специалисты взяли для исследования пробы воздуха и выявили повышенную концентрацию вышеуказанных веществ. В уральской столице зафиксировано превышение формальдегида, а тагильчане дышали оксидами углерода и азота, рассказали в пресс-службе УГМС.

При этом максимального уровня ПДК опасных выбросов в Нижнем Тагиле в минувший день обнаружено не было.

Напомним, в Свердловской области образовалась туманность, из-за которого снизилась видимость на дорогах. Свердловчан накануне предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Воздух#Смог#Ивдель#Азот#Туман#Екатеринбург#Формальдегид#ПДК
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