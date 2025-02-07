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Posted 7 февраля, 14:33

Published 7 февраля, 14:33

Modified 7 февраля, 14:35

Updated 7 февраля, 14:35

Золотая рыбка на тарелке: какие обитатели моря содержат максимум пользы и омега-3

Золотая рыбка на тарелке: какие обитатели моря содержат максимум пользы и омега-3

7 февраля 2025, 14:33
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Рыба давно стала символом здорового питания. Кто-то предпочитает утренние тосты с кусочком лосося, другие же выбирают сельдь к ужину. Но задумывались ли вы, какая рыба самая полезная для здоровья человека?

Бесспорным лидером в рейтинге полезных видов рыбы считается жирная рыба — такие как лосось, скумбрия, сельдь или даже сардины. Эти виды являются настоящими кладезями омега-3 жирных кислот, витамина D и белка, который так необходим для регенерации клеток.

Если вы хотите укрепить мозг, снизить уровень плохого холестерина или просто повысить тонус организма, жирная рыба станет вашим лучшим союзником.

Чем полезна жирная рыба

  • Омега-3 жирные кислоты. Они борются с воспалительными процессами, укрепляют сердце и сосуды.
  • Витамин D. Особенно актуально в осенне-зимний период, когда нам не хватает солнечного света.
  • Белок. Отлично подходит для восстановления мышц после физических нагрузок.
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Вид рыбы Омега-3 в 100 г (мг) Польза для здоровья
Лосось 2260 Укрепляет сердце, снижает риск депрессии
Скумбрия 2670 Снижает уровень триглицеридов, улучшает память
Сельдь 1770 Способствует здоровью суставов
Сардины 1480 Укрепляют кости, насыщают организм кальцием

Как выбрать самую полезную рыбу

Не покупайте рыбу с мутными глазами или неприятным запахом. Дикая рыба часто полезнее фермерской, поскольку содержит меньше пестицидов и вредных веществ. Если вы хотите омега-3 в максимальном объеме, ищите жирные виды рыбы, как скумбрия или лосось.

При выборе дикой рыбы стоит обратить внимание на ее внешний вид: плавники должны быть крупными, а окраска мяса — неравномерной. Но даже натуральные продукты могут проходить обработку, поэтому важно покупать рыбу только у надежных поставщиков, — рекомендует abnews.ru.

А для тех, кто вообще не любит рыбу, существуют альтернативы: рыбные добавки с омега-3 или рыбий жир в капсулах.

Ранее шеф-повар Астафьев рассказал, какая рыба полезнее — горбуша или лосось.

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#Дарья Бобровицкая#Рыба#КЦ#Еда и напитки#Здоровое питание#Омега-3#Лосось#Скумбрия#Сельдь#Сардины#Польза рыбы
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