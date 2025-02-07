Золотая рыбка на тарелке: какие обитатели моря содержат максимум пользы и омега-3

Posted 7 февраля, 14:33
Published 7 февраля, 14:33
Modified 7 февраля, 14:35
Updated 7 февраля, 14:35
Бесспорным лидером в рейтинге полезных видов рыбы считается жирная рыба — такие как лосось, скумбрия, сельдь или даже сардины. Эти виды являются настоящими кладезями омега-3 жирных кислот, витамина D и белка, который так необходим для регенерации клеток.
Если вы хотите укрепить мозг, снизить уровень плохого холестерина или просто повысить тонус организма, жирная рыба станет вашим лучшим союзником.
|Вид рыбы
|Омега-3 в 100 г (мг)
|Польза для здоровья
|Лосось
|2260
|Укрепляет сердце, снижает риск депрессии
|Скумбрия
|2670
|Снижает уровень триглицеридов, улучшает память
|Сельдь
|1770
|Способствует здоровью суставов
|Сардины
|1480
|Укрепляют кости, насыщают организм кальцием
Не покупайте рыбу с мутными глазами или неприятным запахом. Дикая рыба часто полезнее фермерской, поскольку содержит меньше пестицидов и вредных веществ. Если вы хотите омега-3 в максимальном объеме, ищите жирные виды рыбы, как скумбрия или лосось.
При выборе дикой рыбы стоит обратить внимание на ее внешний вид: плавники должны быть крупными, а окраска мяса — неравномерной. Но даже натуральные продукты могут проходить обработку, поэтому важно покупать рыбу только у надежных поставщиков, — рекомендует abnews.ru.
А для тех, кто вообще не любит рыбу, существуют альтернативы: рыбные добавки с омега-3 или рыбий жир в капсулах.
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