Золотая рыбка на тарелке: какие обитатели моря содержат максимум пользы и омега-3

Не покупайте рыбу с мутными глазами или неприятным запахом. Дикая рыба часто полезнее фермерской, поскольку содержит меньше пестицидов и вредных веществ. Если вы хотите омега-3 в максимальном объеме, ищите жирные виды рыбы, как скумбрия или лосось.