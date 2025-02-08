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Posted 8 февраля, 05:39

Published 8 февраля, 05:39

Modified 8 февраля, 05:43

Updated 8 февраля, 05:43

В Свердловской области конфискованные у должников автомобили отправили на СВО

Автомобили свердловских должников уехали на СВО

8 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.

В Свердловской области конфискованные у должников автомобили отправили на СВО

В Полевском Свердловской области в зону СВО были отправлены 11 автомобилей, ранее изъятых у должников.

Эти машины, находящиеся в распоряжении регионального управления Росимущества, передали в пользование бойцам. Как сообщили в Фонде «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», подобная инициатива реализована в области впервые.

По словам представителей фонда, это первый подобный случай для региона, однако, если такой опыт окажется успешным, передача конфискованных автомобилей может стать важной поддержкой для военнослужащих на передовой. Среди предоставленных транспортных средств значительная часть — это надежные иномарки, которые будут использоваться для эвакуации раненых и решения различных хозяйственных задач.

Модернизировать автомобили для конкретных нужд будут сами бойцы в зоне боевых действий.

Все затраты на транспортировку конфискованных машин к месту назначения полностью взял на себя фонд. В церемонии передачи авто присутствовал Дмитрий Шалгин, глава регионального Росимущества.

Ранее в России предложили строже поступать с должниками по алиментам и выявлять имущество, которое они переписывают на своих близких.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Полевской#Должники#Конфискация#Росимущество#Екатеринбург#СВО#Бойцы СВО
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