Автомобили свердловских должников уехали на СВО

По словам представителей фонда, это первый подобный случай для региона, однако, если такой опыт окажется успешным, передача конфискованных автомобилей может стать важной поддержкой для военнослужащих на передовой. Среди предоставленных транспортных средств значительная часть — это надежные иномарки, которые будут использоваться для эвакуации раненых и решения различных хозяйственных задач.