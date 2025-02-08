Автомобили свердловских должников уехали на СВО

Posted 8 февраля, 05:39
Published 8 февраля, 05:39
Modified 8 февраля, 05:43
Updated 8 февраля, 05:43
Эти машины, находящиеся в распоряжении регионального управления Росимущества, передали в пользование бойцам. Как сообщили в Фонде «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», подобная инициатива реализована в области впервые.
По словам представителей фонда, это первый подобный случай для региона, однако, если такой опыт окажется успешным, передача конфискованных автомобилей может стать важной поддержкой для военнослужащих на передовой. Среди предоставленных транспортных средств значительная часть — это надежные иномарки, которые будут использоваться для эвакуации раненых и решения различных хозяйственных задач.
Модернизировать автомобили для конкретных нужд будут сами бойцы в зоне боевых действий.
Все затраты на транспортировку конфискованных машин к месту назначения полностью взял на себя фонд. В церемонии передачи авто присутствовал Дмитрий Шалгин, глава регионального Росимущества.
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