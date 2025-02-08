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Posted 8 февраля, 12:17

Published 8 февраля, 12:17

Modified 8 февраля, 12:21

Updated 8 февраля, 12:21

Охрана СИЗО в Екатеринбурге перехватила телефон и флешку в посылках с воли

Две женщины пытались пронести в СИЗО Екатеринбурга телефон и флешку

8 февраля 2025, 12:17
Фото: 1MI.

Охрана СИЗО в Екатеринбурге перехватила телефон и флешку в посылках с воли

В Екатеринбурге две женщины пришли на свидания в СИЗО-1. Одна из них принесла обвиняемому телефон. Другая пыталась тайно передать осужденному флешку.

Сотрудники регионального ГУФСИН в СИЗО-1 Екатеринбурга в пятницу, 7 февраля, перехватили передачу с запрещенными предметами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала в посылке, которую женщина принесла обвиняемому в госизмене заключенному, нашли телефон. Второй случай произошел в тот же день: екатеринбурженка, которая явилась на длительное свидание, спрятала в вещах для осужденного флешку.

Напомним, что в СИЗО в запрещено проносить оружие, наркотики, алкоголь, взрывчатые вещества, мобильные телефоны, острые и металлические предметы, колющие и режущие предметы, аппараты для записи, а также любые другие вещи, способные нарушить порядок или представлять угрозу безопасности. Полный список таких предметов определяется законодательством РФ и внутренними правилами учреждения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Безопасность#Женщины#ГУФСИН#СИЗО#Телефон#Запрещенные предметы#Екатеринбург
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