Две женщины пытались пронести в СИЗО Екатеринбурга телефон и флешку

Posted 8 февраля, 12:17
Published 8 февраля, 12:17
Modified 8 февраля, 12:21
Updated 8 февраля, 12:21
Сотрудники регионального ГУФСИН в СИЗО-1 Екатеринбурга в пятницу, 7 февраля, перехватили передачу с запрещенными предметами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сначала в посылке, которую женщина принесла обвиняемому в госизмене заключенному, нашли телефон. Второй случай произошел в тот же день: екатеринбурженка, которая явилась на длительное свидание, спрятала в вещах для осужденного флешку.
Напомним, что в СИЗО в запрещено проносить оружие, наркотики, алкоголь, взрывчатые вещества, мобильные телефоны, острые и металлические предметы, колющие и режущие предметы, аппараты для записи, а также любые другие вещи, способные нарушить порядок или представлять угрозу безопасности. Полный список таких предметов определяется законодательством РФ и внутренними правилами учреждения.