Не бегал, но стрелял: «Лыжня России» в Екатеринбурге прошла без мэра Орлова

В команде мэрии на лыжню вышли два вице-мэра, два начальника департамента и призер Олимпиады-2006 года Иван Алыпов, который сейчас занимает должность в департаменте культуры. Сам градоначальник посетовал, что не может присоединиться к подчиненным из-за травмы. Он объяснил, что ему нужно восстанавливаться еще около двух недель.