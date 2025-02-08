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Posted 8 февраля, 10:08

Published 8 февраля, 10:08

Modified 8 февраля, 10:11

Updated 8 февраля, 10:11

Мэр Екатеринбурга Орлов не вышел на старт «Лыжни России» из-за спортивной травмы

Не бегал, но стрелял: «Лыжня России» в Екатеринбурге прошла без мэра Орлова

8 февраля 2025, 10:08
Фото: мэрия Екатеринбурга/Антон Буценко.

Мэр Екатеринбурга Орлов не вышел на старт «Лыжни России» из-за спортивной травмы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заядлый лыжник, в этом году не смог принять участие в забеге из-за травмы. Однако он вывел на старт своих подчиненных и открыл соревнования торжественным выстрелом.

В Екатеринбурге в субботу, 8 февраля, открылись соревнования в рамках Всероссийской акции «Лыжня России». Старт городскому забегу в Преображенском парке дал мэр Алексей Орлов, пишет Ura.ru.

В команде мэрии на лыжню вышли два вице-мэра, два начальника департамента и призер Олимпиады-2006 года Иван Алыпов, который сейчас занимает должность в департаменте культуры. Сам градоначальник посетовал, что не может присоединиться к подчиненным из-за травмы. Он объяснил, что ему нужно восстанавливаться еще около двух недель.

Протяженность дистанции в этом году составила символические 2025 метров. Цифра выбрана не случайно: это год 80-летия Победы.

Вместе с остальными горожанами на старт вышли ветераны СВО. С одним из них после забега пообщался Алексей Орлов.

На «Лыжню России» в этом году также заявилось около 2000 детей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Алексей Орлов#Лыжня России#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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