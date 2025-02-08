Не бегал, но стрелял: «Лыжня России» в Екатеринбурге прошла без мэра Орлова

Posted 8 февраля, 10:08
Published 8 февраля, 10:08
Modified 8 февраля, 10:11
Updated 8 февраля, 10:11
В Екатеринбурге в субботу, 8 февраля, открылись соревнования в рамках Всероссийской акции «Лыжня России». Старт городскому забегу в Преображенском парке дал мэр Алексей Орлов, пишет Ura.ru.
В команде мэрии на лыжню вышли два вице-мэра, два начальника департамента и призер Олимпиады-2006 года Иван Алыпов, который сейчас занимает должность в департаменте культуры. Сам градоначальник посетовал, что не может присоединиться к подчиненным из-за травмы. Он объяснил, что ему нужно восстанавливаться еще около двух недель.
Протяженность дистанции в этом году составила символические 2025 метров. Цифра выбрана не случайно: это год 80-летия Победы.
Вместе с остальными горожанами на старт вышли ветераны СВО. С одним из них после забега пообщался Алексей Орлов.
На «Лыжню России» в этом году также заявилось около 2000 детей.