Peugeot превысил скорость и протаранил гараж в Серове

Авария произошла 8 февраля около 12:15 на улице Ленина, рядом с домом №77. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Peugeot 207 не справилась с управлением из-за невыбранной безопасной скорости. Машина съехала в кювет и врезалась в гаражный бокс.