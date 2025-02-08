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Posted 8 февраля, 09:27

Published 8 февраля, 09:27

Modified 8 февраля, 09:31

Updated 8 февраля, 09:31

В Серове иномарка Peugeot врезалась в гараж, пострадала женщина

Peugeot превысил скорость и протаранил гараж в Серове

8 февраля 2025, 09:27
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Серове иномарка Peugeot врезалась в гараж, пострадала женщина

В Серове водитель Peugeot превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в гаражный бокс. Пострадала пассажирка, которая находилась в машине.

В Серове сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшими.

Авария произошла 8 февраля около 12:15 на улице Ленина, рядом с домом №77. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Peugeot 207 не справилась с управлением из-за невыбранной безопасной скорости. Машина съехала в кювет и врезалась в гаражный бокс.

46-летнюю пассажирку доставили в больницу, 14-летняя девочка-пассажир осмотрена на месте и в помощи не нуждается. Водитель не получила травм.

Фото: ГАИ Свердловской области

Сотрудники ДПС оперативно обследовали место происшествия. Водительница, со стажем 25 лет, проходит проверку.

ГИБДД напоминает о важности соблюдения ПДД и выбора скорости, соответствующей дорожным условиям, чтобы обезопасить себя и пассажиров.

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