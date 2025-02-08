Peugeot превысил скорость и протаранил гараж в Серове

Posted 8 февраля, 09:27
Published 8 февраля, 09:27
Modified 8 февраля, 09:31
Updated 8 февраля, 09:31
В Серове сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшими.
Авария произошла 8 февраля около 12:15 на улице Ленина, рядом с домом №77. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Peugeot 207 не справилась с управлением из-за невыбранной безопасной скорости. Машина съехала в кювет и врезалась в гаражный бокс.
46-летнюю пассажирку доставили в больницу, 14-летняя девочка-пассажир осмотрена на месте и в помощи не нуждается. Водитель не получила травм.
Сотрудники ДПС оперативно обследовали место происшествия. Водительница, со стажем 25 лет, проходит проверку.
ГИБДД напоминает о важности соблюдения ПДД и выбора скорости, соответствующей дорожным условиям, чтобы обезопасить себя и пассажиров.
В Нижнем Тагиле водитель сбил на зебре пенсионерку из-за слепящего солнца.