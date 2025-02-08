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Posted 8 февраля, 07:13

Published 8 февраля, 07:13

Modified 8 февраля, 07:17

Updated 8 февраля, 07:17

Пожар начался на втором этаже тагильского общежития, дым валил из окон

Прибыли спасатели и медики: в Тагиле вспыхнул пожар в общежитии на Вагонке

8 февраля 2025, 07:13

В Нижнем Тагиле загорелось общежитие на Вагонке

Возгорание началось на втором этаже пятиэтажного общежития на улице Юности в Тагиле. К месту ЧП приехали машины скорой помощи и пожарные.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в субботу, 8 февраля, около 10 утра, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

К месту ЧП прибыли четыре расчета спасателей и две машины скорой помощи. С возгоранием удалось справиться довольно быстро. По предварительной информации, жильцы не пострадали.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В МЧС напоминают, что при возникновении пожара в жилом помещении нужно сохранять спокойствие, срочно вызвать пожарных по телефону 101 или 112, постараться покинуть комнату, закрыв за собой двери, чтобы огонь не распространялся. Если выход перекрыт дымом, необходимо оставаться в комнате, плотно закрыть двери, щели заткнуть мокрой тканью и подать сигнал о помощи.

Ранее тагильчанин надышался дымом в собственной квартире и попал в токсикоцентр.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Вагонка#Скорая помощь#МЧС
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