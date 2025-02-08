Прибыли спасатели и медики: в Тагиле вспыхнул пожар в общежитии на Вагонке

В МЧС напоминают, что при возникновении пожара в жилом помещении нужно сохранять спокойствие, срочно вызвать пожарных по телефону 101 или 112, постараться покинуть комнату, закрыв за собой двери, чтобы огонь не распространялся. Если выход перекрыт дымом, необходимо оставаться в комнате, плотно закрыть двери, щели заткнуть мокрой тканью и подать сигнал о помощи.