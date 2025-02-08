Прибыли спасатели и медики: в Тагиле вспыхнул пожар в общежитии на Вагонке

Posted 8 февраля, 07:13
Published 8 февраля, 07:13
Modified 8 февраля, 07:17
Updated 8 февраля, 07:17
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в субботу, 8 февраля, около 10 утра, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
К месту ЧП прибыли четыре расчета спасателей и две машины скорой помощи. С возгоранием удалось справиться довольно быстро. По предварительной информации, жильцы не пострадали.
В МЧС напоминают, что при возникновении пожара в жилом помещении нужно сохранять спокойствие, срочно вызвать пожарных по телефону 101 или 112, постараться покинуть комнату, закрыв за собой двери, чтобы огонь не распространялся. Если выход перекрыт дымом, необходимо оставаться в комнате, плотно закрыть двери, щели заткнуть мокрой тканью и подать сигнал о помощи.
Ранее тагильчанин надышался дымом в собственной квартире и попал в токсикоцентр.