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Posted 8 февраля, 10:57

Published 8 февраля, 10:57

Modified 8 февраля, 11:01

Updated 8 февраля, 11:01

Свердловскому профессору Перцеву посмертно вручат Евразийскую философскую премию

Профессор УрФУ Перцев посмертно станет лауреатом престижной премии Путина

8 февраля 2025, 10:57
Фото: Нина Соковнина (соцсети).

Свердловскому профессору Перцеву посмертно вручат Евразийскую философскую премию

Главная философская премия страны в 2025 году может достаться Александру Перцеву, свердловскому ученому, который около 20 лет возглавлял философский факультет УрФУ.

Премию претендентам будут вручать в Москве 15 февраля в 10 номинациях сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Известный уральский ученый скончался в январе 2025 году. Перцев более 40 лет учил студентов и внес большой вклад в развитие науки. Номинантов на премию выбирают ведущие ученые из 20 университетов РФ зарубежья.

Впервые премия была вручена на Евразийском философском конгрессе в 2024 году. На мероприятие приехали ученые из 13 стран мира.

Ранее лауреатом престижной премии Russian Photo Awards стала фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Наука#Награда#Образование#УрФУ#Екатеринбург#Евразийская философская премия
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