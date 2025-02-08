Профессор УрФУ Перцев посмертно станет лауреатом престижной премии Путина

Posted 8 февраля, 10:57
Published 8 февраля, 10:57
Modified 8 февраля, 11:01
Updated 8 февраля, 11:01
Премию претендентам будут вручать в Москве 15 февраля в 10 номинациях сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Известный уральский ученый скончался в январе 2025 году. Перцев более 40 лет учил студентов и внес большой вклад в развитие науки. Номинантов на премию выбирают ведущие ученые из 20 университетов РФ зарубежья.
Впервые премия была вручена на Евразийском философском конгрессе в 2024 году. На мероприятие приехали ученые из 13 стран мира.
Ранее лауреатом престижной премии Russian Photo Awards стала фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова.