Пьяный каратист покалечил фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге

Posted 8 февраля, 13:05
Published 8 февраля, 13:05
Modified 8 февраля, 13:09
Updated 8 февраля, 13:09
Инцидент произошел на улице Циолковского, пишет Ural Mash.
При виде медиков парень, который активно занимается спортом, протрезвел и набросился на них с кулаками. При этом он угрожал фельдшерам своим отцом, мастером спорта по каратэ.
В итоге один из медиков получил серьезные травмы — сотрясение и перелом руки. Дебоширов забрала полиция, однако утром каратистов отпустили.
Ранее в Екатеринбурге толпа школьников набросилась на двух мужчин из-за простого замечания.