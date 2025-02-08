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Posted 8 февраля, 13:05

Published 8 февраля, 13:05

Modified 8 февраля, 13:09

Updated 8 февраля, 13:09

В Екатеринбурге каратист избил медика скорой помощи

Пьяный каратист покалечил фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге

8 февраля 2025, 13:05
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге каратист избил медика скорой помощи

20-летний Григорий с другом напились в ночь на субботу, 8 февраля, и валялись на тротуаре. Сердобольная прохожая позвонила в скорую, но екатеринбуржец лечиться не захотел и напал на фельдшера.

Инцидент произошел на улице Циолковского, пишет Ural Mash.

При виде медиков парень, который активно занимается спортом, протрезвел и набросился на них с кулаками. При этом он угрожал фельдшерам своим отцом, мастером спорта по каратэ.

В итоге один из медиков получил серьезные травмы — сотрясение и перелом руки. Дебоширов забрала полиция, однако утром каратистов отпустили.

Ранее в Екатеринбурге толпа школьников набросилась на двух мужчин из-за простого замечания.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Нападение#Конфликт#Травмы#Дебош#Екатеринбург
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