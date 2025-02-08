Пьяный каратист покалечил фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге каратист избил медика скорой помощи

20-летний Григорий с другом напились в ночь на субботу, 8 февраля, и валялись на тротуаре. Сердобольная прохожая позвонила в скорую, но екатеринбуржец лечиться не захотел и напал на фельдшера.