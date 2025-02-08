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Posted 8 февраля, 06:02

Published 8 февраля, 06:02

Modified 8 февраля, 06:06

Updated 8 февраля, 06:06

В Екатеринбурге мужчина бросил коляску со своим ребенком и побил второклассника

Разгневанный екатеринбуржец бросил своего ребенка в коляске и побил второклассника

8 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мужчина бросил коляску со своим ребенком и побил второклассника

В Екатеринбурге произошел конфликт между восьмилетними детьми и отцом одного из мальчиков. Взрослый мужчина ударил по лицу одного ребенка, а второго сильно толкнул.

Сам конфликт около школы №181 произошел еще в середине января, однако видео попало в сети только недавно. Кадры «мужского разговора» опубликовал Е1.

Сначала между собой поссорились дети, ученики второго класса. Один из мальчиков отказался участвовать в разборках с ребятами постарше, за что приятели из класса назвали его слабаком. Тот сразу же нажаловался отцу, который пришел за ним в школу с младшим ребенком.

Отец ударил одного из обидчиков по лицу, а второго сильно толкнул — мальчик упал на землю. Коляску с малышом мужчина оставил на тротуаре. Позднее у упавшего ребенка диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

Нападавший позднее извинился перед родителями пострадавшего мальчика в родительском чате, однако родители мальчика намерены добиться наказания для мужчины — они написали заявление в полицию.

Ранее в одной из гимназий Екатеринбурга две мамы выясняли отношения на кулаках.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Школа#Конфликт#Екатеринбург#Инцидент
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