Разгневанный екатеринбуржец бросил своего ребенка в коляске и побил второклассника

Posted 8 февраля, 06:02
Published 8 февраля, 06:02
Modified 8 февраля, 06:06
Updated 8 февраля, 06:06
Сам конфликт около школы №181 произошел еще в середине января, однако видео попало в сети только недавно. Кадры «мужского разговора» опубликовал Е1.
Сначала между собой поссорились дети, ученики второго класса. Один из мальчиков отказался участвовать в разборках с ребятами постарше, за что приятели из класса назвали его слабаком. Тот сразу же нажаловался отцу, который пришел за ним в школу с младшим ребенком.
Отец ударил одного из обидчиков по лицу, а второго сильно толкнул — мальчик упал на землю. Коляску с малышом мужчина оставил на тротуаре. Позднее у упавшего ребенка диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.
Нападавший позднее извинился перед родителями пострадавшего мальчика в родительском чате, однако родители мальчика намерены добиться наказания для мужчины — они написали заявление в полицию.
Ранее в одной из гимназий Екатеринбурга две мамы выясняли отношения на кулаках.