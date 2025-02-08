Разгневанный екатеринбуржец бросил своего ребенка в коляске и побил второклассника

Сначала между собой поссорились дети, ученики второго класса. Один из мальчиков отказался участвовать в разборках с ребятами постарше, за что приятели из класса назвали его слабаком. Тот сразу же нажаловался отцу, который пришел за ним в школу с младшим ребенком.