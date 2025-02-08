«Сигмамания» пришла в храмы: екатеринбуржцы хотят крестить детей именем Сигма

Слово «сигма» за короткое время прочно вошло в молодежный слэнг. Это человек с независимым мышлением, который не идет за толпой и выделяется из своего окружения твердыми принципами и убеждениями. Слово используется по аналогии со словом «альфа» — альфа-самец и т. д. Таким образом, сигма — это своего рода одиночка, но с сильным внутренним стержнем.