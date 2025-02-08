«Сигмамания» пришла в храмы: екатеринбуржцы хотят крестить детей именем Сигма

Posted 8 февраля, 11:37
Published 8 февраля, 11:37
Modified 8 февраля, 11:41
Updated 8 февраля, 11:41
Екатеринбуржцы все чаще просят священников в православных храмах окрестить их детей именем Сигма. В одном из храмов уральской столицы запросов было так много, что на дверях вывесили табличку с объяснением, почему сделать это невозможно. Фото опубликовал telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Напомним, что в православной традиции при крещении ребенку дается в покровители определенный святой, чаще всего с тем же именем, что и крещаемый. Если имени в святцах нет, то батюшки дают другое: например, девочек с именем Олеся часто крестят Ольгой или Александрой, Светлан крестят Фотиниями.
Слово «сигма» за короткое время прочно вошло в молодежный слэнг. Это человек с независимым мышлением, который не идет за толпой и выделяется из своего окружения твердыми принципами и убеждениями. Слово используется по аналогии со словом «альфа» — альфа-самец и т. д. Таким образом, сигма — это своего рода одиночка, но с сильным внутренним стержнем.
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