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Posted 8 февраля, 11:37

Published 8 февраля, 11:37

Modified 8 февраля, 11:41

Updated 8 февраля, 11:41

Екатеринбуржцы все чаще просят крестить своих детей именем Сигма

«Сигмамания» пришла в храмы: екатеринбуржцы хотят крестить детей именем Сигма

8 февраля 2025, 11:37
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцы все чаще просят крестить своих детей именем Сигма

Священники в Екатеринбурге столкнулись с наплывом людей, которые просят покрестить своих детей именем Сигма. Им приходится объяснять, что святого с таким именем никогда не существовало.

Екатеринбуржцы все чаще просят священников в православных храмах окрестить их детей именем Сигма. В одном из храмов уральской столицы запросов было так много, что на дверях вывесили табличку с объяснением, почему сделать это невозможно. Фото опубликовал telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, что в православной традиции при крещении ребенку дается в покровители определенный святой, чаще всего с тем же именем, что и крещаемый. Если имени в святцах нет, то батюшки дают другое: например, девочек с именем Олеся часто крестят Ольгой или Александрой, Светлан крестят Фотиниями.

Слово «сигма» за короткое время прочно вошло в молодежный слэнг. Это человек с независимым мышлением, который не идет за толпой и выделяется из своего окружения твердыми принципами и убеждениями. Слово используется по аналогии со словом «альфа» — альфа-самец и т. д. Таким образом, сигма — это своего рода одиночка, но с сильным внутренним стержнем.

В Свердловской области в прошлом году родились Таран и Ляман.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Религия#Молодежь#Православие#Крещение#Екатеринбург
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