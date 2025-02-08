tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 07:53

Published 8 февраля, 07:53

Modified 8 февраля, 07:57

Updated 8 февраля, 07:57

Инвалидам больше не придется бегать по инстанциям за справкой

Свердловчанам с инвалидностью упростят жизнь: справка МСЭ станет электронной

8 февраля 2025, 07:53
Фото: 1MI. Инвалидам больше не придется бегать по инстанциям за справкой

В России введут электронные справки для установления инвалидности

Инвалидам в России и Свердловской области больше не придется бегать по инстанциям за справкой. Она станет электронной и будет доступна на Госуслугах.

Услуга начнет действовать с 1 марта 2026 года, сообщил Минтруд.

Бумажная версия также будет доступна: ее будут выдавать по желанию заявителя. В электронной справке будет содержаться та же информация, что и в обычной.

Сейчас большинство экспертиз проводится заочно, а справки выдают лично или пересылают почтой. Новый порядок сделает процесс проще и существенно упростит жизнь людей с ограниченными возможностями.

Также уточняются правила экспертиз и улучшается взаимодействие ведомств через Госуслуги. Справки, выданные до 2026 года, останутся действительными.

Ранее стало известно, к каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно.

«Госуслуги» призывают жителей РФ отказаться от использования почтовых ящиков Google
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт рассказал, как оформить инвалидность сегодняОбщение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?Специалист: большая доля атак совершается для получения доступа к «Госуслугам»
#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Свердловская область#Инвалиды#Госуслуги#Справки#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика