Свердловчанам с инвалидностью упростят жизнь: справка МСЭ станет электронной

Posted 8 февраля, 07:53
Published 8 февраля, 07:53
Modified 8 февраля, 07:57
Updated 8 февраля, 07:57
Услуга начнет действовать с 1 марта 2026 года, сообщил Минтруд.
Бумажная версия также будет доступна: ее будут выдавать по желанию заявителя. В электронной справке будет содержаться та же информация, что и в обычной.
Сейчас большинство экспертиз проводится заочно, а справки выдают лично или пересылают почтой. Новый порядок сделает процесс проще и существенно упростит жизнь людей с ограниченными возможностями.
Также уточняются правила экспертиз и улучшается взаимодействие ведомств через Госуслуги. Справки, выданные до 2026 года, останутся действительными.
Ранее стало известно, к каким врачам в Нижнем Тагиле можно записаться дистанционно.