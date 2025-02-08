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Posted 8 февраля, 09:04

Published 8 февраля, 09:04

Modified 8 февраля, 09:08

Updated 8 февраля, 09:08

Свердловчанка выплатит 2,5 млн по приговору о взятке начальнику «Управтодора»

Свердловчанка заплатит 2,5 млн рублей за взятку начальнику «Управатодора»

8 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI.

Свердловчанка выплатит 2,5 млн по приговору о взятке начальнику «Управтодора»

В Екатеринбурге вступил в силу приговор гендиректору компании «Мелиострой». Бизнесмен заплатит крупный штраф за участие в коррупционной схеме с высокопоставленным чиновником «Управтодора».

Преступная схема была реализована в 2019 году. Экс-руководитель «Управтодора» предложил Ирине Городничевой содействие при заключении крупных контрактов общей стоимостью около 2 млрд рублей, рассказали в облсуде.

Предприниматель приняла предложение и передала чиновнику 4 млн рублей «вознаграждения». Женщину обвинили в даче взятки должностному лицу и обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Обжаловать приговор Городничева не смогла: апелляционный суд в пятницу, 7 февраля, оставил его в силе.

Ранее был оглашен приговор суда бывшему министра транспорта региона Василию Старкову. Он получил реальный срок в колонии и штраф в размере 40 млн рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Обвинительный приговор#Коррупция#Екатеринбург#Взятки#Управатодор
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