Свердловчанка заплатит 2,5 млн рублей за взятку начальнику «Управатодора»

Posted 8 февраля, 09:04
Published 8 февраля, 09:04
Modified 8 февраля, 09:08
Updated 8 февраля, 09:08
Преступная схема была реализована в 2019 году. Экс-руководитель «Управтодора» предложил Ирине Городничевой содействие при заключении крупных контрактов общей стоимостью около 2 млрд рублей, рассказали в облсуде.
Предприниматель приняла предложение и передала чиновнику 4 млн рублей «вознаграждения». Женщину обвинили в даче взятки должностному лицу и обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Обжаловать приговор Городничева не смогла: апелляционный суд в пятницу, 7 февраля, оставил его в силе.
Ранее был оглашен приговор суда бывшему министра транспорта региона Василию Старкову. Он получил реальный срок в колонии и штраф в размере 40 млн рублей.