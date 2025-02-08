Свердловчанка заплатит 2,5 млн рублей за взятку начальнику «Управатодора»

Предприниматель приняла предложение и передала чиновнику 4 млн рублей «вознаграждения». Женщину обвинили в даче взятки должностному лицу и обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Обжаловать приговор Городничева не смогла: апелляционный суд в пятницу, 7 февраля, оставил его в силе.