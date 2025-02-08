Тагильские правоохранители вывели на чистую воду вдвое больше взяточников в 2024 году

Posted 8 февраля, 08:21
Published 8 февраля, 08:21
Modified 8 февраля, 08:25
Updated 8 февраля, 08:25
В 2023 году силовики выявили 30 коррупционных преступлений, в 2024 году — 67, пишет ИА «Все новости».
По восьми преступлениям уже вынесены приговоры, к ответственности удалось привлечь пять нечистых на руку должностных лиц.
В мэрии Нижнего Тагила также прошли антикоррупционные проверки. Нарушений не выявлено ни в декларациях чиновников, ни в нормативных актах, ни в государственных контрактах и закупках.
Напомним, что в Свердловской области за последние месяцы произошло множество громких коррупционных преступлений. Так, 23 января арестовали экс-министра ЖКХ Николая Смирнова — его обвиняют в получении взятки.