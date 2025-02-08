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Posted 8 февраля, 08:21

Published 8 февраля, 08:21

Modified 8 февраля, 08:25

Updated 8 февраля, 08:25

В Нижнем Тагиле в 2024 году поймали вдвое больше взяточников и коррупционеров

Тагильские правоохранители вывели на чистую воду вдвое больше взяточников в 2024 году

8 февраля 2025, 08:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле в 2024 году поймали вдвое больше взяточников и коррупционеров

Число выявленных коррупционных преступлений в Нижнем Тагиле выросло более чем в два раза по итогам 2024 года.

В 2023 году силовики выявили 30 коррупционных преступлений, в 2024 году — 67, пишет ИА «Все новости».

По восьми преступлениям уже вынесены приговоры, к ответственности удалось привлечь пять нечистых на руку должностных лиц.

В мэрии Нижнего Тагила также прошли антикоррупционные проверки. Нарушений не выявлено ни в декларациях чиновников, ни в нормативных актах, ни в государственных контрактах и закупках.

Напомним, что в Свердловской области за последние месяцы произошло множество громких коррупционных преступлений. Так, 23 января арестовали экс-министра ЖКХ Николая Смирнова — его обвиняют в получении взятки.

5 февраля задержали чиновника и предпринимателя в Дегтярске: застройщик домов для детей-сирот предложил бывшему заммэра взятку за подписание нужных документов. А в Екатеринбурге судят депутата гордумы Виктора Чачина по подозрению в картельном сговоре.

Особо крупный размер: кто был пойман на коррупции в Свердловской области в 2024 году?
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Коррупция#Правоохранительные органы#Преступления#Екатеринбург#Взятки
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