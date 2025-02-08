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Posted 8 февраля, 12:33

Published 8 февраля, 12:33

Modified 8 февраля, 12:37

Updated 8 февраля, 12:37

В Тагиле произошло смертельное ДТП, погибла женщина, пострадал ребенок

В ДТП на Серова в Нижнем Тагиле погибла женщина и пострадала маленькая девочка

8 февраля 2025, 12:33
Фото: 1MI.

В Тагиле произошло смертельное ДТП, погибла женщина, пострадал ребенок

Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу на улице Серова в Нижнем Тагиле. В результате аварии женщина-пассажир получила смертельные травмы. Водителя в тяжелом состоянии, а также малолетнего ребенка доставили в больницу.

Авария со смертельным исходом произошла днем в субботу, 8 февраля, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца.

Известно, что иномарку Skoda, которая ехала от Красноармейской к Фрунзе, занесло на проезжей части. Водитель не справился с управлением — автомобиль вылетел на «встречку».

На месте работает следственная группа ГАИ. В ведомстве подтвердили факт смертельного ДТП, однако подробностей пока не привели.

Подписчики паблика активно комментируют происшествие, выражают соболезнование близким погибших горожан и отмечают, что состояние дорог зимой в Тагиле оставляет желать лучшего.

Светофоров зато понаставили с принудительной красной волной чтобы нарушения провоцировать, — отмечает Андрей.

Ранее в Серове водитель иномарки не справилась с управлением из-за превышения скорости и врезалась в гараж.

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