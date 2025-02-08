В ДТП на Серова в Нижнем Тагиле погибла женщина и пострадала маленькая девочка

В Тагиле произошло смертельное ДТП, погибла женщина, пострадал ребенок

Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу на улице Серова в Нижнем Тагиле. В результате аварии женщина-пассажир получила смертельные травмы. Водителя в тяжелом состоянии, а также малолетнего ребенка доставили в больницу.