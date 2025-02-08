В ДТП на Серова в Нижнем Тагиле погибла женщина и пострадала маленькая девочка

Posted 8 февраля, 12:33
Published 8 февраля, 12:33
Modified 8 февраля, 12:37
Updated 8 февраля, 12:37
Авария со смертельным исходом произошла днем в субботу, 8 февраля, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца.
Известно, что иномарку Skoda, которая ехала от Красноармейской к Фрунзе, занесло на проезжей части. Водитель не справился с управлением — автомобиль вылетел на «встречку».
На месте работает следственная группа ГАИ. В ведомстве подтвердили факт смертельного ДТП, однако подробностей пока не привели.
Подписчики паблика активно комментируют происшествие, выражают соболезнование близким погибших горожан и отмечают, что состояние дорог зимой в Тагиле оставляет желать лучшего.
Светофоров зато понаставили с принудительной красной волной чтобы нарушения провоцировать, — отмечает Андрей.
Ранее в Серове водитель иномарки не справилась с управлением из-за превышения скорости и врезалась в гараж.