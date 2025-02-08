В ногу со временем: в «Тагилгражданпроекте» поделились эксклюзивным снимком Дома быта

Posted 8 февраля, 13:27
Published 8 февраля, 13:27
Modified 8 февраля, 13:31
Updated 8 февраля, 13:31
В 1967 году Нижний Тагил стал площадкой для реализации масштабного проекта — возведения городского комбината бытового обслуживания, призванного стать ключевым социальным объектом для жителей. Разработкой концепции занималась группа тагильских архитекторов во главе с Дмитрием Поповым. Изначально планировалось создать девятиэтажное сооружение из бетона и стекла, которое бы визуально подчеркивало устремленность города к технологическому прогрессу.
Однако итоговый вариант здания, получившего название «Эра», включил восемь надземных этажей и расширенный цокольный уровень. Внутри разместились многофункциональные производственные площадки: ателье по ремонту и созданию одежды, обувные мастерские, фотографический сервис и другие специализированные отделы. Комбинат предлагал горожанам свыше 140 видов услуг — от оперативного восстановления обуви до изготовления изделий из натурального меха, став важным элементом повседневной жизни тагильчан.
Ранее корреспондент TagilCity.ru прогулялся по улицам города от музея-заповедника к технопарку.