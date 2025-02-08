В ногу со временем: в «Тагилгражданпроекте» поделились эксклюзивным снимком Дома быта

В 1967 году Нижний Тагил стал площадкой для реализации масштабного проекта — возведения городского комбината бытового обслуживания, призванного стать ключевым социальным объектом для жителей. Разработкой концепции занималась группа тагильских архитекторов во главе с Дмитрием Поповым. Изначально планировалось создать девятиэтажное сооружение из бетона и стекла, которое бы визуально подчеркивало устремленность города к технологическому прогрессу.