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Posted 8 февраля, 13:27

Published 8 февраля, 13:27

Modified 8 февраля, 13:31

Updated 8 февраля, 13:31

«Тагилгражданпроект» поделился редким снимком Дома быта «Эра»

В ногу со временем: в «Тагилгражданпроекте» поделились эксклюзивным снимком Дома быта

8 февраля 2025, 13:27
Фото: «Тагилгражданпроект».

«Тагилгражданпроект» поделился редким снимком Дома быта «Эра»

Тагильские проектировщики напомнили горожанам историю создания Дома быта «Эра» и поделились старым снимком здания.

В 1967 году Нижний Тагил стал площадкой для реализации масштабного проекта — возведения городского комбината бытового обслуживания, призванного стать ключевым социальным объектом для жителей. Разработкой концепции занималась группа тагильских архитекторов во главе с Дмитрием Поповым. Изначально планировалось создать девятиэтажное сооружение из бетона и стекла, которое бы визуально подчеркивало устремленность города к технологическому прогрессу.

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Однако итоговый вариант здания, получившего название «Эра», включил восемь надземных этажей и расширенный цокольный уровень. Внутри разместились многофункциональные производственные площадки: ателье по ремонту и созданию одежды, обувные мастерские, фотографический сервис и другие специализированные отделы. Комбинат предлагал горожанам свыше 140 видов услуг — от оперативного восстановления обуви до изготовления изделий из натурального меха, став важным элементом повседневной жизни тагильчан.

Ранее корреспондент TagilCity.ru прогулялся по улицам города от музея-заповедника к технопарку.

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