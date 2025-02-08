Все за свой счет: екатеринбурженка с опухолью мозга не может добиться бесплатного МРТ

Posted 8 февраля, 06:45
Published 8 февраля, 06:45
Modified 8 февраля, 06:49
Updated 8 февраля, 06:49
Опухоль, атипичную менингиому, Екатерине диагностировали в 9 лет. Она перенесла несколько операций и курс лучевой терапии. Чтобы не пропустить метастазы, она должна проходить обследование каждые четыре месяца. Но сделать МРТ бесплатно, по словам мамы Екатерины Юлии, невозможно, пишет Ura.ru.
По словам женщины, они ходят по кругу из больницы по месту жительства к онкоцентру. В специализированном учреждении ей отказывают, так как Екатерина находится в ремиссии и должна наблюдаться в поликлинике, к которой прикреплена. Но и там разводят руками и направление не дают.
В результате мать с дочерью каждые четыре месяца обследуются за свой счет, иногда приходится летать в Москву, так как случай сложный и требует тщательного контроля. Несмотря на тяжелое заболевание, девушка получила профессию и работает медсестрой в поликлинике.
В областном онкоцентре уже ответили, что направление на диагностику должен давать врач в поликлинике онкоцентра или лечащий врач по месту жительства. Если обследоваться в своей поликлинике невозможно, то бесплатное обследование все же должны провести в онкоцентре.
Ранее в Нижнем Тагиле умерла 28-летняя девушка с ВИЧ, которой отказали в госпитализации.