Все за свой счет: екатеринбурженка с опухолью мозга не может добиться бесплатного МРТ

По словам женщины, они ходят по кругу из больницы по месту жительства к онкоцентру. В специализированном учреждении ей отказывают, так как Екатерина находится в ремиссии и должна наблюдаться в поликлинике, к которой прикреплена. Но и там разводят руками и направление не дают.