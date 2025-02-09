1,3 тысячи тагильчан ждут расселения из аварийного жилья

Posted 9 февраля, 07:17
Published 9 февраля, 07:17
Modified 9 февраля, 07:19
Updated 9 февраля, 07:19
Всего в списке значатся 503 семьи. Вообще по городу и пригороду необходимо расселить 47 домов. Большинство из них находятся в Ленинском и Тагилстроевском районах.
Общая площадь жилых помещений составит 29,3 тысячи квадратных метров, а расселяемая — 21,3 тысячи. Количество жилых помещений во всех этих зданиях — 687, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что согласно реестру, сносу в Нижнем Тагиле подлежат 64 дома. 17 из них уже расселили.