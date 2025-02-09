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Posted 9 февраля, 07:17

Published 9 февраля, 07:17

Modified 9 февраля, 07:19

Updated 9 февраля, 07:19

1,3 тысячи тагильчан ждут расселения из аварийного жилья

1,3 тысячи тагильчан ждут расселения из аварийного жилья

9 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI.
1 304 человека в Нижнем Тагиле ждут расселения из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Уже составлен реестр таких зданий.

Всего в списке значатся 503 семьи. Вообще по городу и пригороду необходимо расселить 47 домов. Большинство из них находятся в Ленинском и Тагилстроевском районах.

Общая площадь жилых помещений составит 29,3 тысячи квадратных метров, а расселяемая — 21,3 тысячи. Количество жилых помещений во всех этих зданиях — 687, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что согласно реестру, сносу в Нижнем Тагиле подлежат 64 дома. 17 из них уже расселили.

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде
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