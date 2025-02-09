21 новую квартиру детям-сиротам построят в Нижнем Тагиле

К квартирам предъявляются особые требования. Площадь жилья должна составлять не менее 33 квадратных метров. В помещениях предусмотрены пластиковые окна и батареи, входные и межкомнатные двери, сантехника, полотенцесушитель и водонагреватель объемом не менее 50 литров, выяснила редакция TagilCity.ru.