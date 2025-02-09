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Posted 9 февраля, 07:47

Published 9 февраля, 07:47

Modified 9 февраля, 07:49

Updated 9 февраля, 07:49

21 новую квартиру детям-сиротам построят в Нижнем Тагиле

21 новую квартиру детям-сиротам построят в Нижнем Тагиле

9 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.
Закупки на участие в долевом строительстве квартир для детей-сирот объявлены в Нижнем Тагиле. Общая выделяемая сумма составляет 69,3 миллиона рублей.

Заказчиком тендеров является Фонд жилищного строительства. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию домов должен быть не позднее 15 октября 2025 года. После сдачи объекты необходимо передать заказчику в течение 45 дней.

К квартирам предъявляются особые требования. Площадь жилья должна составлять не менее 33 квадратных метров. В помещениях предусмотрены пластиковые окна и батареи, входные и межкомнатные двери, сантехника, полотенцесушитель и водонагреватель объемом не менее 50 литров, выяснила редакция TagilCity.ru.

На полу в квартирах необходимо уложить ламинат или линолеум, стены окрасить краской или наклеить обои. На кухне для жильцов строители установят мойку, плиту и сделают фартук из керамической плитки.

Заявки на тендеры можно подавать до 11 февраля 2025 года. Затем комиссия подведет итоги.

Напомним, что в 2024 году в Свердловской области 1,2 тысячи детей-сирот получили собственное жилье.

В Нижнем Тагиле выделят более 185 млн рублей на жилье для детей-сирот
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