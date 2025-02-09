21 новую квартиру детям-сиротам построят в Нижнем Тагиле

Posted 9 февраля, 07:47
Published 9 февраля, 07:47
Modified 9 февраля, 07:49
Updated 9 февраля, 07:49
Заказчиком тендеров является Фонд жилищного строительства. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию домов должен быть не позднее 15 октября 2025 года. После сдачи объекты необходимо передать заказчику в течение 45 дней.
К квартирам предъявляются особые требования. Площадь жилья должна составлять не менее 33 квадратных метров. В помещениях предусмотрены пластиковые окна и батареи, входные и межкомнатные двери, сантехника, полотенцесушитель и водонагреватель объемом не менее 50 литров, выяснила редакция TagilCity.ru.
На полу в квартирах необходимо уложить ламинат или линолеум, стены окрасить краской или наклеить обои. На кухне для жильцов строители установят мойку, плиту и сделают фартук из керамической плитки.
Заявки на тендеры можно подавать до 11 февраля 2025 года. Затем комиссия подведет итоги.
Напомним, что в 2024 году в Свердловской области 1,2 тысячи детей-сирот получили собственное жилье.