85 человек в Свердловской области пропали с начала года

Posted 9 февраля, 05:42
Published 9 февраля, 05:42
Modified 9 февраля, 05:44
Updated 9 февраля, 05:44
В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступили заявки от близких пропавших свердловчан. 56 человек были найдены живыми, 9 человек нашли умершими. Кроме того, на данный момент волонтеры не смогли найти 9 человек, рассказали в пресс-службе областного поискового отряда.
Работу волонтеров в январе значительно упростила теплая погода. Потерявшийся человек сможет находиться на улице чуть дольше при отсутствии угрозы жизни и здоровью, а у специалистов есть немного больше времени для поисков.
Напомним, в феврале 2025 года пропал 45-летний житель Нижнего Тагила. Его ищут сотрудники отряда «Феникс».