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Posted 9 февраля, 05:42

Published 9 февраля, 05:42

Modified 9 февраля, 05:44

Updated 9 февраля, 05:44

85 человек в Свердловской области пропали с начала года

85 человек в Свердловской области пропали с начала года

9 февраля 2025, 05:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области несколько десятков человек пропали с начала 2025 года.

В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступили заявки от близких пропавших свердловчан. 56 человек были найдены живыми, 9 человек нашли умершими. Кроме того, на данный момент волонтеры не смогли найти 9 человек, рассказали в пресс-службе областного поискового отряда.

Работу волонтеров в январе значительно упростила теплая погода. Потерявшийся человек сможет находиться на улице чуть дольше при отсутствии угрозы жизни и здоровью, а у специалистов есть немного больше времени для поисков.

Напомним, в феврале 2025 года пропал 45-летний житель Нижнего Тагила. Его ищут сотрудники отряда «Феникс».

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