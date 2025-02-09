Магнитные бури снова обрушатся на нижний Тагил

В связи с этим, в понедельник, 10 февраля, в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Такие же геомагнитные возмущения прогнозируются в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, выяснила редакция TagilCity.ru.