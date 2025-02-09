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Posted 9 февраля, 09:09

Published 9 февраля, 09:09

Modified 9 февраля, 09:11

Updated 9 февраля, 09:11

Магнитные бури снова обрушатся на нижний Тагил

Магнитные бури снова обрушатся на нижний Тагил

9 февраля 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле прогнозируются магнитные бури до пяти баллов.

Ухудшение самочувствия метеозависимые люди могут заметить уже в воскресенье вечером, 9 февраля. В субботу, 8 февраля, на Солнце произошло 15 вспышек класса С и выше, следует из данных метеорологов. Индекс вспышечной активности достиг оранжевого уровня (6 баллов из 10).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

В связи с этим, в понедельник, 10 февраля, в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Такие же геомагнитные возмущения прогнозируются в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что оттепель до +1 градуса пришла в Свердловскую область.

На Нижний Тагил надвигается магнитная буря
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#Евгения Сафина#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Зима#Природа#Екатеринбург#Магнитные бури#Февраль
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