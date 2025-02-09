Магнитные бури снова обрушатся на нижний Тагил

Posted 9 февраля, 09:09
Published 9 февраля, 09:09
Modified 9 февраля, 09:11
Updated 9 февраля, 09:11
Ухудшение самочувствия метеозависимые люди могут заметить уже в воскресенье вечером, 9 февраля. В субботу, 8 февраля, на Солнце произошло 15 вспышек класса С и выше, следует из данных метеорологов. Индекс вспышечной активности достиг оранжевого уровня (6 баллов из 10).
В связи с этим, в понедельник, 10 февраля, в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Такие же геомагнитные возмущения прогнозируются в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что оттепель до +1 градуса пришла в Свердловскую область.