На вокзале в Екатеринбурге задержан наркоман-вахтовик

Мужчина был найден в туалете вокзала. Сообщается, что его поведение было неадекватным, а также у него рядом лежал шприц. Полицейские его обыскали и обнаружили эфедрон, который был спрятан в носке, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».