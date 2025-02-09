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Posted 9 февраля, 07:45

Published 9 февраля, 07:45

Modified 9 февраля, 07:47

Updated 9 февраля, 07:47

На вокзале в Екатеринбурге задержан наркоман-вахтовик

На вокзале в Екатеринбурге задержан наркоман-вахтовик

9 февраля 2025, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на вокзале у 54-летнего мужчины из Башкортостана полицейские обнаружили наркотики.

Мужчина был найден в туалете вокзала. Сообщается, что его поведение было неадекватным, а также у него рядом лежал шприц. Полицейские его обыскали и обнаружили эфедрон, который был спрятан в носке, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».

По словам задержанного, он ехал с вахты домой и, пока не прибыл нужный ему поезд, решил употребить запрещенное вещество.

Напомним, в Ревде задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотических веществ. В отношении него возбудили уголовное дело.

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