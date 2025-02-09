На вокзале в Екатеринбурге задержан наркоман-вахтовик

Posted 9 февраля, 07:45
Published 9 февраля, 07:45
Modified 9 февраля, 07:47
Updated 9 февраля, 07:47
Мужчина был найден в туалете вокзала. Сообщается, что его поведение было неадекватным, а также у него рядом лежал шприц. Полицейские его обыскали и обнаружили эфедрон, который был спрятан в носке, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».
По словам задержанного, он ехал с вахты домой и, пока не прибыл нужный ему поезд, решил употребить запрещенное вещество.
Напомним, в Ревде задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотических веществ. В отношении него возбудили уголовное дело.