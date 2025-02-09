Пешеход погиб в массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Posted 9 февраля, 11:09
Published 9 февраля, 11:09
Modified 9 февраля, 11:11
Updated 9 февраля, 11:11
Водитель Volkswagen ехал на Светлореченскую улицу на небезопасной скорости и, совершая маневр, столкнулся с иномарками Lexus и Toyota. Затем он вылетел на правую полосу и протаранил стоявший Nissan. Кроме того, автомобилист сбил четырех пешеходов, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Один из пешеходов погиб. Других пострадавших — мужчина и женщина с ребенком — отвезли в медучреждение. Водители Lexus и Toyota покинули место аварии. Их сейчас ищут.
Напомним, 8 февраля 2025 года в центре Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором погибла женщина.