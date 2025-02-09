Пешеход погиб в массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Водитель Volkswagen ехал на Светлореченскую улицу на небезопасной скорости и, совершая маневр, столкнулся с иномарками Lexus и Toyota. Затем он вылетел на правую полосу и протаранил стоявший Nissan. Кроме того, автомобилист сбил четырех пешеходов, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.