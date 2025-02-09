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Posted 9 февраля, 11:09

Published 9 февраля, 11:09

Modified 9 февраля, 11:11

Updated 9 февраля, 11:11

Пешеход погиб в массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Пешеход погиб в массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

9 февраля 2025, 11:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На Объездной дороге в Екатеринбурге столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Lexus, Toyota RAV4 и Nissan Micra, а также пострадали три пешехода. Один человек погиб. ЧП случилось 9 февраля 2025 года.

Водитель Volkswagen ехал на Светлореченскую улицу на небезопасной скорости и, совершая маневр, столкнулся с иномарками Lexus и Toyota. Затем он вылетел на правую полосу и протаранил стоявший Nissan. Кроме того, автомобилист сбил четырех пешеходов, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Один из пешеходов погиб. Других пострадавших — мужчина и женщина с ребенком — отвезли в медучреждение. Водители Lexus и Toyota покинули место аварии. Их сейчас ищут.

Напомним, 8 февраля 2025 года в центре Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором погибла женщина.

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